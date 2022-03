Trânsito  será alterado em diversas vias neste sábado. Veja os locais

A tradicional Corrida Cidade de Aracaju será realizada no próximo sábado, dia 26, e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) montou uma operação especial garantir a segurança dos participantes e a mobilidade urbana.

A operação será realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), Guarda Municipal de Aracaju (GMA), Exército Brasileiro, Polícia Militar de Sergipe, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), Corpo de Bombeiros de Sergipe, SMTT de São Cristóvão e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com o objetivo de informar a população sobre as mudanças no sistema de trânsito, a Prefeitura de Aracaju concedeu na manhã desta quinta-feira, 24, na sede da SMTT, uma coletiva de imprensa.

De acordo com o diretor de trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, toda a extensão do percurso será bloqueada para o fluxo de veículo em apenas uma faixa da via, no sentido Oeste/Leste, com exceção do trecho da entrada do conjunto Eduardo Gomes e a largada que terá o fluxo bloqueado por completo a partir das 14h.

Já a partir das 13h30 deste sábado, explica o diretor, um binário será formado no sentido Oeste/Leste (UFS/bairro América) da avenida Marechal Rondon, no trecho entre a ponte do Rio Poxim e a rotatória localizada nas proximidades do Condomínio Vila Vitória. O fluxo de veículos será desviado à esquerda para a avenida Tancredo Neves, em direção à zona Sul de Aracaju. O fluxo de veículos será totalmente bloqueado na SE-065, Rodovia João Bebe Água, a partir das 14h.

“Montamos dois binários, um no lado de São Cristóvão, montado pela CPTran, e um do lado de Aracaju, próximo à ponte da UFS, na avenida Marechal Rondon, montado pela SMTT que terá a presença dos agentes de trânsito, fazendo a orientação dos condutores. Esses binários são para dar acesso aos conjuntos de São Cristóvão e também permitir que os moradores tenham acesso a Aracaju. A partir da avenida José da Silva Ribeira Brito, sentido Ivo do Prado, esse trecho será bloqueado para a corrida, seguindo para as avenidas Desembargador Maynard e Barão de Maruim e Ivo do Prado”, detalha o diretor.

A SMTT orienta que os condutores que vão cruzar essas avenidas redobrem a atenção. Agentes de trânsito estarão no local para orientações e será feito um pare/siga em cada cruzamento dessas avenidas para possibilitar que os condutores que necessitam fazer essa travessia possam fazer a garantia dos atletas que estão participando da corrida.

Thiago reitera ainda que, na avenida Ivo do Prado o fluxo de veículos estará bloqueado no sentido Norte/Sul no cruzamento com a travessa José de Faro (Assembleia Legislativa). O cruzamento das avenidas Ivo do Prado e Augusto Maynard será monitorado, podendo ocorrer um desvio do fluxo de veículos.

Já na rua Duque de Caxias será montado um corredor de ambulâncias para casos de urgência, portanto, não será permitido o estacionamento de veículos nessa via durante o evento. O início dessa operação está marcado para às 13h30 do sábado e o término está previsto para às 20h.

“A Corrida da Cidade é um evento tradicional e importante da Prefeitura, e montamos uma grande operação de trânsito, que envolve outros órgãos também, para que a corrida ocorra com tranquilidade. Teremos agentes da SMTT em vários pontos, fazendo os bloqueios e as orientações e pedimos aos condutores que redobrem a atenção no trânsito”, reforça a superintendente da SMTT, Renato Telles.

A capitã Cristina, do BPRv, destacou a importância da parceria entre os órgãos municipal, estadual e federal. “Iremos fechar as vias perpendiculares, fazendo monitoramento até o conjunto Luiz Alves, fazendo o fechamento também da rodovia 065, que é a rodovia João Bebe Água. Vamos iniciar esse fechamento a partir das 13h. No início da corrida, o acesso será fechado e nenhum veículo poderá circular. É uma união de esforços entre CPTran, SMTT, BPRv para que a corrida aconteça com segurança para os atletas e espectadores”, diz.

O diretor-geral da Guarda Municipal, subinspetor Fernando Mendonça explica que, durante o evento, 90 guardas estarão em atuação. “Será um trabalho muito importante da Guarda Municipal nesse grande evento proposto pela Prefeitura. Estaremos fazendo monitoramento por meio de motocicleta, viaturas e patrulhamento. Nossa base móvel estará disposta num trecho muito importante que é entre as avenidas Barão de Maruim e Ivo do Prado. Estaremos também fazendo a segurança do local de dispersão do local, o local da premiação”, conta.

Momento especial

Para o gestor da secretaria municipal de Turismo, Sérgio Thiessen, a corrida se reveste de um momento singular. “É um momento especial, porque hoje, oficialmente, estamos começando a corrida para o grande público, já que começam as entregas dos kits. É um evento fantástico, magnífico, com cinco mil participantes, recorde absoluto que só aumenta a nossa responsabilidade”, frisa.

Um grande evento como esse, ressalta o gestor da Sejesp, exige uma grande segurança, por isso é fundamental a parceria com todos os órgãos envolvidos. “Todo o cronograma está pronto, agora é contar as horas, são 1.100 pessoas trabalhando diretamente no evento. São 1.042 atletas cadastrados de fora do estado, de vários estados, alguns atletas de ponta, de elite”, afirma o secretário.

Sérgio fez questão de relatar que a corrida, acima de tudo, “celebrará a vida”, fazendo menção aos dois últimos anos de pandemia, em que a corrida não aconteceu. “Estamos acompanhando de perto a ansiedade de quem se inscreveu há dois anos, que conseguiu treinar e manter a forma física, então, essas corridas apresentam um simbolismo muito forte, porque ela representa a mudança da capital, mas hoje ela simboliza a vitória e a vida”.

Percurso

A 37ª edição da corrida terá provas de 5 km, 10 km e 24 km. O percurso envolve as rodovias João Bebe Água e Marechal Rondon e as avenidas José da Silva Ribeiro Filho, Desembargador Maynard, Barão de Maruim e Ivo do Prado.

A prova de 5 km terá largada nas proximidades do Condomínio Vila Vitória; a saída da prova de 10 km será nas proximidades da entrada do conjunto Eduardo Gomes e a partida inicial da prova de 24 km será da cidade de São Cristóvão, nas proximidades da praça Getúlio Vargas.

Mudanças nos itinerários dos ônibus

Durante o período de realização da Corrida Cidade de Aracaju os veículos do transporte público que circulam pela região do percurso das provas terão seus itinerários alterados. Os passageiros deverão se informar com o motorista e/ou o cobrador do ônibus sobre os pontos de parada provisórios. Serão 36 linhas afetadas:

001 – Augusto Franco / Bugio

002 – Fernando Collor / D.I.A.

003 – João Alves / Orlando Dantas

004 – Santa Maria / Mercado

005 – Maracaju / D.I.A.

007 – Fernando Collor / Atalaia

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

030 – Marcos Freire I e III / D.I.A.

031 – Eduardo Gomes / Desembargador Maynard

032-1 – Tijuquinha / Osvaldo Aranha 01

032-2 – Tijuquinha / Osvaldo Aranha 02

033 – Terminal Rodoviário / Desembargador Maynard

034 – Terminal Rodoviário / Lourival Batista

035 – Terminal Rodoviário / Nova Saneamento

051 – Atalaia / Centro

061 – Marcos Freire I e III / Centro

062 – Piabeta / Centro

064 – Albano Franco / Centro via Porto Dantas

065 – Marcos Freire II / Centro

071 – Atalaia Nova / Centro

200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01

200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02

302 – Conj. Jardim / Zona Oeste

305 – Parque dos Faróis / Zona Oeste

306 – Guajará / Palestina / Zona Oeste

308 – Sobrado / Zona Oeste

310 – Terminal Rodoviário / Shopping Riomar

614 – Sanatório / Centro

615 – Bugio / Centro

701 – Jardim Atlântico / Centro

702 – Augusto Franco / Beira Mar

703 – Augusto Franco / Siqueira Campos

707 – Castelo Branco / Centro

709 – D.I.A. / Centro via Clínicas

715 – Tijuquinha / Desembargador Maynard

717 – Mosqueiro / Centro

Ascom SMTT