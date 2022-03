3 homens reagem a uma abordagem policial e acabam mortos

Uma ação policial deflagrada nesta quarta-feira (23) pela Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e pelo Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), identificou três suspeitos da prática de crimes na região do município de Simão Dias.

De acordo com as informações policiais, as equipes deflagraram uma ação policial para o cumprimento de três mandados de prisão no município. Os suspeitos foram localizados, mas entraram em confronto com os policiais.

Os suspeitos acabaram sendo atingidos, foram socorridos ao hospital, mas não resistiram e vieram a óbito. Na ação policial, foram apreendidos armas, drogas e veículos.