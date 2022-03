UNINASSAU PE recebe Troféu Eficiência da CBDU

O Centro Universitário venceu na categoria “Melhor instituição do desporto universitário brasileiro no ano de 2021”

Na noite de ontem (23), representando o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, recebeu o prêmio Trófeu Eficiência – Prof. Luisão. A premiação é promovida pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) e reconhece os melhores do ano no desporte universitário na temporada. Pra

A UNINASSAU conquistou o primeiro lugar na categoria “Melhor Instituição do desporto universitário brasileiro no ano de 2021”. Além da Instituição, diversos atletas foram premiados, entre eles estava Thiago Júlio Souza Alfano Moura (atletismo) da UNG/SP, instituição mantida pelo Ser Educacional.

De acordo com Jânyo Diniz, a premiação é resultado de muito investimento e conciliação entre educação e esportes. “Realizamos um trabalho sério e intenso no desenvolvimento de atletas e do esporte nacional. Hoje, mantemos mais de 2 mil bolsas de estudo para atletas de todo o Brasil, que se dedicam em suas modalidades e tem total apoio dentro e fora das competições”, explica.

Com os resultados nas competições da temporada 2021, a UNINASSAU PE somou 1569 pontos, ficando à frente de outras 282 instituições de ensino. Esta é a quarta vez que a Instituição recebe o prêmio – 2010, 2012, 2014 e 2021.

Apesar das conquistas durante toda a temporada, segundo Hermogenes Brasil, coordenador de esportes do Ser Educacional, o desempenho nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) foi fundamental para terminar o ano na primeira colocação. “Estamos muito felizes com o resultado. É a premiação de um trabalho sério e intenso no desenvolvimento de atletas e do esporte nacional. Isso significa muito para nós”, comemorou.

Realizado anualmente pela CBDU, o Oscar do esporte universitário brasileiro não aconteceu em 2021 devido à pandemia de Covid-19. Além do Troféu Professor Luisão, também conhecido como Trófeu Eficiência, foram entregues premiações destinadas à atletas, aos técnicos, aos parceiros e à imprensa de destaque.

