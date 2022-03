Valadares Filho prestigia filiação de Alckmin em Brasília

Ao lado do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, o ex-deputado federal e presidente do PSB em Sergipe, Valadares Filho, participou do ato de filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Durante o evento, também se filiaram ao partido o senador Dário Berger, de Santa Catarina, e o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão.

“São nomes que honram o nosso partido e, a partir de agora, se somam a um grande projeto nacional e coletivo, voltado à construção de políticas públicas focadas nos direitos sociais e no desenvolvimento econômico, enfrentando os desafios atuais do país com equilíbrio e diálogo. Este ato foi um marco na história do PSB”, afirma Valadares Filho.

O ato aconteceu em Brasília, com a presença da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do governador do Maranhão, Flávio Dino, e do presidente da legenda em São Paulo, Márcio França, entre outros políticos e parlamentares do PSB e do PT.

Para Valadares Filho, os novos filiados fortalecem a sigla e a aliança com partidos de esquerda na busca por um novo modelo de governo para o Brasil, para os Estados, e com bancadas federais e estaduais alinhadas com os reais interesses dos brasileiros. “Temos esperança que essa união traga resultados positivos para o nosso país. Estamos mergulhados em uma grande crise ética, social e econômica. Agora, é trabalhar para iniciarmos uma mudança que traga de volta as grandes pautas que realmente tragam novos tempos para todos e todas”, frisou o presidente estadual do PSB.

POR ASCOM/PSB-SE