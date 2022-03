Vereador Eduardo Lima participa do 37° Seminário do FACTUS

Na manhã desta quinta-feira (24), o vereador Eduardo Lima (Republicanos), esteve presente no 37° Seminário do Forúm Associativo de Conselheiros Tutelares de Sergipe (FACTUS), atendendo ao convite do seu presidente Edilson Santana.

O evento promovido pelo FACTUS, realizado na Faculada 08 de Julho, teve início ontem (23) e irá até o dia 25 de março. Estão sendo realizadas Palestras, Discussões e Rodas de Conversas com os conselheiros Tutelares de todo estado de Sergipe, para promover o aperfeiçoamento desses profissionais que atuam dentro e fora dos Conselhos Tutelares.

Na oportunidade Eduardo Lima destacou que é necessário que o poder público mantenha um orçamento que de fato faça com que os Conselhos e os conselheiros tutelares consigam realizar a sua função, que é assegurar o devido funcionamento do Sistema de Garantias de Direitos das nossas crianças e adolescentes.

“Estou muito feliz em ter participado do 37° Seminário do FACTUS. Uma oportunidade ímpar de poder estar próximo aos profissionais que realizam um trabalho de muita relevância para nossa sociedade, grantindo que as nossas crianças e adolescentes tenham suas necessidades e direitos atendidos” concluiu o vereador.

Fonte e foto assessoria