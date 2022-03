Agricultores de Rosário recebem uma tonelada de sementes de milho

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Rural, segue com a distribuição de uma tonelada de sementes de milho híbridas. A expectativa é que mais de 200 agricultores rosarenses sejam beneficiados na sede e no Povoado Siririzinho.

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o milho híbrido tem alto vigor e produtividade na primeira geração, obtido através do cruzamento de linhagens puras. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Município de Rosário do Catete, com uma população estimada de 11.158 habitantes, possui como principais culturas exploradas a mandioca, milho e cana-de-açúcar.

O agricultor que ainda não fez a retirada das sementes, deve comparecer munido de RG e CPF, ao Paço Municipal Governador Leandro Maciel (Casarão), Rua Padre Rocha Villar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Por Keizer Santos