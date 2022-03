Aracaju vai aplicar a 4ª dose da vacina contra covid-19 em idosos neste sábado, dia 26

Aracaju entrará em uma nova fase da campanha de vacinação contra a covid-19 e iniciará a aplicação da quarta dose nos idosos acima de 80 anos. A nova fase começa neste sábado, dia 26, com o Dia D da vacinação em oito Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 13h. A expectativa é que 9.665 pessoas, que tenham cumprido o intervalo mínimo de quatro meses a partir do primeiro reforço, recebam a quarta dose. A nova etapa foi anunciada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta sexta-feira, 25, através das redes sociais.

Além dos idosos, toda a população aracajuana com doses pendentes poderão ser imunizadas no Dia D.“Estamos entrando em uma nova fase da vacinação contra o coronavírus. A partir deste sábado, dia 26, começaremos a aplicar a quarta dose nos idosos com mais de 80 anos que tomaram o reforço há mais de quatro meses. A nova etapa da campanha em Aracaju começa com o Dia D da vacinação, em oito unidades básicas, das 8h às 13h. Também poderão se vacinar todos aracajuanos que estão com doses pendentes. Estamos avançando cada vez mais nesta luta contra o vírus e, tenho certeza, juntos, venceremos essa guerra”, destacou o prefeito.

Neste sábado, a vacina será disponibilizada em oito Unidades Básicas de Saúde: João Bezerra (Areia Branca), Augusto Franco (Farolândia), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Cândida Alves (Santo Antônio), José Machado de Souza (Santos Dumont), Carlos Fernandes (Lamarão) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Os aracajuanos que se vacinaram anteriormente fora da capital também podem receber sua dose no Dia D. Para ter acesso ao imunizante, todas as pessoas devem apresentar documentação de identificação com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência de Aracaju.

“Assim como estamos fazendo com a terceira dose, iremos utilizar para vacinar os idosos com a quarta dose, preferencialmente a Pfizer, mas também vamos vacinar com a Janssen e a Astrazeneca. Para receber sua segunda dose de reforço, basta que o idoso se dirija a uma de nossas unidades ou pontos de vacinação, munido do RG, cartão de vacinação com as doses anteriores registradas e comprovante de residência da capital”, orientou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Pontos de vacinação

A partir de segunda-feira, 28, a segunda dose de reforço para idosos com 80 anos ou mais estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h. Também será possível receber o imunizante nos três shoppings da capital – Riomar, Jardins e Aracaju Parque Shopping, de 8h às 16h -, e no drive-thru montado no Parque Governador Augusto Franco, Sementeira, das 8h às 13h.

Fonte e foto: PMA