Comissão de Negociação se reúne com sindicatos da área social

Para abrir o diálogo e estreitar o relacionamento com os sindicatos, a Prefeitura de Aracaju segue realizando reuniões entre a Comissão de Negociações e categorias do funcionalismo. Nesta quinta-feira (24), foram recebidos os representantes dos servidores da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas).

O Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe (Sindasse), o Sindicato dos Psicólogos de Sergipe (Sinpsi) e o Sindicato dos Trabalhadores na Área Socioeducativa do Estado de Sergipe (SINTS/SE) participaram da primeira rodada de negociação salarial com o grupo de gestores. Os representantes das classes expuseram o percentual proposto e apresentaram as principais reivindicações.

Nesta primeira reunião para ouvir as demandas e reivindicações dessas categorias, o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, destacou como a gestão vem desenvolvendo as conversas com os servidores.

“A mesa de negociações tem se reunido com os representantes dos servidores para conhecer cada demanda. Os sindicatos apresentaram hoje a proposta das categorias da área social, e agora iremos analisar todas as possibilidades de cenários e realizar estudos técnicos para, no próximo encontro, apresentarmos as reais possibilidades do Município e podermos chegar a um consenso”, explicou o secretário.

Segundo a secretária municipal da Família e da Assistência Social, Simone Santana, a reunião foi um encontro importante de diálogo e transparência. “Tivemos hoje a primeira reunião com o sindicato de assistentes sociais e representantes dos psicólogos e educadores sociais com o objetivo de ouvir as demandas, as reivindicações das categorias. Explicamos aos representantes que os estudos já estão sendo feitos e, desde já, agendamos uma nova reunião para apresentarmos os estudos e darmos andamento às negociações”, afirma.

Para Rafaela Souza, presidente do SINTS/SE, a reunião foi um momento produtivo. “Foi um momento da gente apresentar nossas propostas, de entender os contrapontos da secretaria, dos impactos econômicos, mas a gente sai daqui com a sensação de que foi algo positivo porque a gente teve um momento de escuta, de apresentar nossas necessidades, as questões dos trabalhadores”, disse.

O presidente do Sindasse, Ygor Machado, enalteceu a iniciativa da Prefeitura em manter um canal de comunicação com as categorias através da Comissão. “Acho que a abertura do diálogo é sempre importante pra gente encaminhar as demandas dos trabalhadores. É óbvio que a gente precisa sempre de um retorno com respostas positivas, pois o trabalhador está sempre em busca de respostas positivas para as pautas. Esse foi um primeiro momento de apresentação das pautas e das reivindicações e a gente espera que a gestão do município tenha sempre sensibilidade”, reforçou.

Comissão

A Comissão de Negociações é formada pelos secretários de Governo (coordenador do grupo); da Fazenda; do Orçamento, Planejamento e Gestão; pelo secretário ou dirigente de órgãos a que se subordina a categoria representada, e um representante de entidade sindical da respectiva categoria. Desde que foi instituída pelo prefeito Edvaldo Nogueira, a Comissão já recebeu os sindicatos ligados à área da Saúde, do ensino e à Guarda Municipal.

Foto: Marcelle Cristinne