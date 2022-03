Corpo é encontrado com marcas de espancamento em Socorro

O corpo de um homem foi encontrado no Povoado Parque São José, no município de Nossa Senhora do Socorro, na noite desta quinta-feira (24).

A informação foi confirmada pela Polícia Militar e as informações são de que no corpo havia marcas de espancamento e perfurações.

Equipes da Polícia Militar (PM) receberam a informação de que havia dois corpos na localidade, mas apenas um foi encontrado, próximo a um viveiro de camarão.

A policia informou ainda que a cabeça da vítima foi esmagada, aparentemente por pedradas. Não há informações sobre a motivação para o crime.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil vai investigar o crime.