Corrida Cidade de Aracaju: categoria juvenil estimula adolescentes a praticar esporte

Neste sábado, dia 26, em comemoração aos 167 anos de fundação da capital sergipana, a Prefeitura realizará a 37ª edição da Corrida Cidade de Aracaju. O evento esportivo que carrega um caráter inclusivo e uma forma de fomento ao esporte e à educação, tem categoria específica para corredores com idade entre 15 e 17 anos, uma estratégia para fomentar a prática esportiva entre os jovens.

Jovem corredora de 17 anos, Lara Fernanda Andrade correrá pela primeira vez e considera a prova uma oportunidade para superar seus limites. Cheia de vontade, a jovem não possui orientação profissional, “treino aos poucos, como não tenho um instrutor, venho fazendo o básico e o que está ao meu alcance”, explica. Inspirada por sua tia a seguir no atletismo, ela disse que as expectativas estão “altíssimas”.

Guilherme Lima, de 15 anos, já com experiência em outra corrida de rua, como a Sergipe Trail Run, conta que o esporte representa lazer, diversão e incentivo e, pela primeira vez, fará a prova dos 5 km na Corrida Cidade de Aracaju. “Expectativa está a mil”, diz.

Tentando conciliar a vida de estudante com a vida de atleta, o adolescente de 16 anos, Vitor Daniel Matos, irá concorrer, também, na prova dos 5 km da Corrida Cidade de Aracaju. “Gosto muito de desafios, e enxerguei isso na corrida, pois é uma corrida de grande alcance, reconhecida em todo o país. A corrida de rua, a prática esportiva, desperta no jovem os melhores sentimentos, entre eles o de persistência. “Por ser minha primeira corrida, estou num misto de emoções, as expectativas estão altas”, afirma.

Fonte e foto AAN