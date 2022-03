Covid-19: Uso de máscaras de proteção segue obrigatório no âmbito do TRT-20

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20) informa que, mesmo após a revogação da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 por parte do Governo do Estado de Sergipe, e da publicação da Resolução n° 42, de 24/03/2022, do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais, elencando o uso recomendado do equipamento de proteção em locais e situações específicas, manterá a obrigatoriedade da máscara nas dependências do Complexo da Justiça do Trabalho e Varas do Trabalho do interior do Estado até nova deliberação do Comitê de Retomada do Serviço Público Pós-Crise do TRT-20, o qual se reunirá na próxima sexta-feira, 1º/4.

