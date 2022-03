Deputado Fábio Reis destaca benefícios para assentados rurais 

Durante solenidade, quase 400 títulos permanentes de posse foram entregues pela ministra Tereza Cristina

As famílias que viviam com a insegurança pela falta da documentação das suas terras já respiram aliviadas. Nesta sexta-feira, 25, o deputado federal Fábio Reis acompanhou de perto a visita da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que foi ao município de Poço Redondo, no Sertão de Sergipe, para realizar a entrega de quase 400 títulos permanentes de posse às famílias do Projeto Jacaré-Curituba. Este que é o maior assentamento irrigado da América Latina, abrangendo ainda Canindé de São Francisco.

Para o deputado federal Fábio Reis, essa posse significa uma grande redenção para essas famílias. “A partir deste momento essas famílias terão o direito de adquirir empréstimos para a aquisição de animais, para cultivar a terra, fazer um financiamento para construção de casas, enfim, uma série de benefícios. Um dia de grande alegria, de grande importância e de longos anos de espera que chegam ao fim”, pontua.

Ivanete Vieira foi uma das beneficiadas e confessou que a emoção era grande. “A partir de agora não vou precisar de mais ninguém. Eu vou pegar os meus documentos e fazer os meus projetos. Vou plantar, criar bichos e ser independente. Não sei expor o tamanho da minha felicidade”, comemora.

Outro beneficiado é o agricultor Adalto Aragão, que diz ter esperado 20 anos para que esse dia chegasse. “Foram muitos anos até esse dia chegar, hoje me sinto livre. Graças a Deus o momento tão esperado chegou e estou muito realizado em saber que tenho um patrimônio. Agora vamos poder desfrutar do que temos. Já estamos com os documentos em mãos e essa é maior satisfação do mundo. É uma mistura de felicidade e de alívio”, ressalta.

ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

Destaca-se que na área adquirida pelo Governo do Estado – de 1910,74 hectares – a ser doada ao INCRA. A doação vai outorgar a entrega definitiva dos títulos de domínio às famílias assentadas na área adquirida pelo Estado de Sergipe. Essa ação garantirá às famílias o acesso às políticas públicas, a segurança jurídica necessária à construção da cidadania e o exercício pleno das atividades agrícolas das famílias beneficiárias.

A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, lembra que tudo começou há três anos atrás durante uma conversa política com o deputado Fábio Reis e outros políticos. “Pedi a sugestão de um assentamento para realizarmos uma visita. Foi quando me trouxeram aqui e prometi cuidar das pessoas do Jacaré-Curituba. Esse trabalho começou neste assentamento agora, mas ainda precisamos continuar fazendo a nossa missão para colocar os títulos nas mãos de todos eles. Hoje, quem recebeu esse título vai ter acesso a mais políticas públicas e poder investir com segurança, pois sabem que a terra é deles e de mais ninguém”, declara.

Por Ascom/Fábio Reis

Foto Kaio Espínola