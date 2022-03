Deserdados pelos partidos

Por Adiberto de Souza *

Faltando poucos dias para a janela partidária ser fechada, muitos políticos ainda não decidiram em quais siglas vão se filiar. Alguns deles, por terem sido apanhados de surpresa com as mudanças nos comandos de suas legendas. É o caso do deputado estadual Rodrigo Valadares, defenestrado da direção do PTB. O tucano Eduardo Amorim também está à procura de um novo endereço partidário para viabilizar a sua candidatura ao Senado, depois que perdeu o controle do PSDB para o senador Alessandro Vieira. O deputado federal Fábio Reis é outro que tem feito das tripas coração para manter o MDB sob seu controle. Há dias, o senador e pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT) tenta tomar o partido da família Reis, visando aboletar o deputado federal Fábio Henrique (PDT). Estes são apenas alguns dos muitos casos de políticos que perderam ou estão na iminência de perder o comando de suas legendas. Em outras palavras: esse freio de arrumação provocado pela janela partidária pode sepultar o sonho de muita gente boa se eleger no pleito de outubro. Crendeuspai!

Ministra no sertão

Quem está hoje em Sergipe é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na companhia de Geraldo Melo Filho, presidente do Incra, a fidalga entregará títulos definitivos de propriedade rural a famílias do assentamento Jacaré Curitiba, localizado no semiárido sergipano. O evento vai acontecer na Agrovila São Sebastião. Cerca de 9 mil pessoas moram nas 40 comunidades do Jacaré Curituba. A entrega desses títulos é um marco na vida das famílias, que deixam de ser posseiras e passam a ser proprietárias das terras nas quais sempre trabalharam. Supimpa!

Definindo candidatura

O Cidadania e o PSDB definem, hoje, a pré-candidatura do senador Alessandro Vieira ao governo de Sergipe. A reunião dos filiados das duas legendas está marcada para às 18 horas, no auditório da CDL Aracaju. “É um momento importante para a consolidação das mudanças que buscamos na gestão do nosso estado”, discursa Vieira, novo manda chuva dos tucanos sergipanos. Por sua vez, o deputado estadual Georgeo Passos, presidente do Cidadania, afirma que as duas siglas darão hoje “a largada na caminhada para mudar Sergipe”. Então, tá!

Muito barulho pra nada

Embora tenha recebido cortesmente o pré-candidato a governador, João Fontes (PTB), a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (sem partido), dificilmente aceitará o convite feito por ele para disputar o Senado por Sergipe. Por que se conclui que a distinta não transferirá o título de eleitoral para o nosso estado? Porque, muito bem antes de João Fontes procurá-la, Damares conheceu o deputado federal Laércio Oliveira (PP). E não seria justamente ela quem iria atrapalhar a pré-candidatura ao Senado do amigo de longas datas. Marminino!

Licença estudada

E o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) pode se licenciar da Câmara para se dedicar mais à pré-candidatura ao governo de Sergipe. Caso isso ocorra, quem assumirá a cadeira parlamentar é o emedebista Alexandre Figueiredo. Consultado, Mitidieri disse que “essa possibilidade existe mesmo. Estamos avaliando”. Procurado, Figueiredo afirmou que “realmente, há essa possibilidade. Vamos aguardar. A decisão cabe a Fábio”. Esta informação é do blog Primeira Mão. Pois tá!

Apoio declarado

O prefeito de Boquim, Eraldo de Andrade (PP), externou o seu apoio à pré-candidatura de Laércio Oliveira ao Senado. “A nossa decisão foi baseada nos investimentos que o município tem recebido, graças as emendas parlamentares apresentadas pelo deputado Laércio”, explica o gestor. Eraldo acrescentou que o pré-candidato já demonstrou toda a sua capacidade como parlamentar atuante e, também, como presidente da Fecomércio, “realizando grandes empreendimentos em Aracaju e no interior de Sergipe”, concluiu.

Não se venda

Vocês sabiam que quem vende o voto pode ser condenado a quatro anos de cadeia? O artigo 299 do Código Eleitoral prevê punição idêntica para o político safado comprador de consciências. A venda do voto se caracteriza pelo recebimento de dinheiro, cestas básicas, material de construção, emprego ou qualquer outro benefício. Não entre nessa!

Posse no TCE

O procurador João Augusto Bandeira de Mello foi reconduzido, ontem, ao cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas. A posse ocorreu durante a sessão do Tribunal de Contas de Sergipe. Bandeira de Mello já exerceu a Procuradoria Geral de Contas por quatro biênios completos. Desde novembro passado, ele estava à frente do cargo porque o antecessor Luis Alberto Meneses foi nomeado conselheiro do TCE. No discurso de posse, João Augusto disse que “com meta, medição e controle podemos transformar a gestão pública sergipana”. Ah, bom!

Pirão de traíra

Agora na Quaresma, época que aumenta o consumo de pescado, a traída é a espécie mais presente em muitas mesas. Carnívoro por excelência, este peixe prefere agir nas sombras, onde é mais fácil dar o bote em sua presa. Aos que pensam em degustar a carne branca e saborosa da traíra, é bom ter cuidado, pois suas espinhas são menores do que os da maioria dos peixes, tornando difícil a sua identificação, podendo passar despercebidas e causar engasgamento, como já ocorreu com alguns políticos afoitos. Devido a elevada temperatura, o saboroso pirão de traída também já queimou a boca de muitos candidatos falastrões. Arre égua!

De tucano a socialista

E o tucano Eduardo Amorim pode se mudar de mala e cuia para o PSB. Desde que perdeu o comando do PSDB em Sergipe, Amorim procura um novo endereço partidário. Ele sabe que o novo manda chuva da legenda, senador Alessandro Vieira, não referenda a sua pré-candidatura. Como foi convidado para se filiar ao PSDB por Geraldo Alckmin, agora um socialista de carteirinha, o ainda tucano sergipano pensa em seguir o amigo paulista, se filiando ao PSB. Resta saber o que os Valadares pensam disso. Danôsse!

JB na festa do PCdoB

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) avionou para o Rio de Janeiro visando participar, hoje e amanhã, do “Festival Vermelho”, nome do evento que comemora os 100 anos do PCdoB. A festa acontece em Niterói e será prestigiada pelo presidenciável Lula da Silva (PT). Disposto a se candidatar ao Senado e contrariado com o MDB, Jackson pode se transferir para o PCdoB. Tal possibilidade aumentou após ele ter sido convidado a se filiar pela presidente nacional da legenda vermelha, Luciana Santos. A dúvida é se, mudando de partido, JB permanecerá na base governista. Aff Maria!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Todos trazemos o coração no peito. As mulheres ainda o trazem nas mãos”. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 25 de dezembro de 1909.

* É editor do Portal Destaquenotícias