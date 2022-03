Desfiles circenses celebram o Dia do Circo em Aracaju

Paradas artísticas acontecem no próximo domingo (27) às 16h e às 17h no Shopping Jardins

Em 27 de março, o Brasil comemora o Dia do Circo. A data, além de homenagear todos os profissionais que se dedicam a esta preciosa arte, é uma referência a Aberlado Pinto, nascido em 27 de março de 1887. O artista deu vida ao palhaço Piolin, que fez grande sucesso na década de 1920.

No Shopping Jardins, em Aracaju (SE), o Dia do Circo será comemorado com divertidas paradas circenses no próximo domingo (27). Às 16h e às 17h, uma bandinha com palhaços anima os desfiles dos malabaristas, perna de pau e outros artistas pelos corredores, em um belo espetáculo de cores e alegria.

As apresentações também acontecerão no primeiro final de semana de abril, dias 1º e 3, às 16h e 17h, e no dia 2, às 15h e 16h. A temporada da magia e alegria circenses no Shopping Jardins conta ainda com circuito de brincadeiras, oficinas e espaços instagramáveis.

Tac Tacs, Escola de Circo e Boca do Palhaço

Na Praça de Eventos Ipê, crianças de 2 a 12 anos curtem o Parque Circo Tac Tacs. Interação com realidade aumentada, pula-pula dos acrobatas, trailer dos Tac Tacs, parede musical, teatro de fantoches, baú de mágicas, brinquedão com obstáculos e escorregadores integram o circuito de diversão. A atração permanece no shopping até 25 de abril, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O ingresso tem o valor de R$20, com direito a 15 minutos de diversão. Cada minuto adicional tem o valor de R$1.

O Shopping Jardins também apresenta a Escola de Circo, em parceria como Studio XIX. Até o dia 24 de abril, de sexta a domingo, das 15h às 19h, crianças a partir de 5 anos, jovens e adultos têm a oportunidade de participar de oficinas de malabares com massas, bolas e aros, acrobacias de solo e aéreos em lira, tecido e trapézio. A Escola de Circo fica ao lado da agência da Caixa e o acesso tem o valor de R$ 30 (30 minutos). Durante a sessão, o participante escolhe as atividades que pretende realizar. Reservas podem ser feitas pelo telefone (79) 99961-5771.

Na Praça de Alimentação Arcos, o público de todas as idades se diverte com a tradicional brincadeira Boca do Palhaço. O espaço tem acesso gratuito e cenário para lindas fotos. Já a doçura do sorvete e a leveza do algodão doce inspiram os cliques no painel temático localizado próximo à loja Kalunga.

Parada Circense

O quê? Em comemoração ao Dia do Circo, animada bandinha de palhaços, malabaristas e artista na perna de pau desfilam alegria pelos corredores do Shopping Jardins.

Quando? Domingo, 26 de março, às 16h e 17h. Dias 1º e 3 de abril, às 16h e 17h. Dia 2 de abril às 15h e 16h.

Onde? Corredores do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Gratuito.

