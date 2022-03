Dois motociclistas ficam feridos após colisão com uma viatura da Polícia Civil em Aracaju

Uma colisão envolvendo uma viatura da policia civil e duas motocicletas foi registrada na manhã desta sexta-feira (25), na região central de Aracaju.

Segundo informações passadas pela Polícia, a equipe estava em deslocamento para uma diligência no Bairro Coroa do Meio, quando ocorreu a batida. Apesar dos condutores apresentarem ferimentos leves, todos os envolvidos no acidente estão bem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro às vítimas, que recebem apoio da corporação.

A policia civil informa ainda que está prestando apoio aos envolvidos na colisão.

Foto SMTT