Federação PSDB/Cidadania vai definir pré-candidato ao Governo de Sergipe nesta sexta

Os presidentes estaduais dos partidos Cidadania e PSDB Sergipe, deputado Georgeo Passos e o senador Alessandro Vieira, respectivamente, estão convocando filiados e lideranças dos partidos para a reunião plenária que irá definir a pré-candidatura da Federação ao Governo de Sergipe. O encontro será nesta sexta-feira (25), às 18h, no auditório da CDL Aracaju.

“Vamos ouvir nossas lideranças e nos preparar para as eleições de 2022. Nessa reunião política, as bases da Federação PSDB/Cidadania Sergipe vão definir o pré-candidato ao Governo de Sergipe. É um momento importante para a consolidação das mudanças que buscamos na gestão do nosso estado”, destaca Alessandro Vieira.

“O diálogo com a base da Federação PSDB/Cidadania Sergipe vai fortalecer nossa preparação e a construção inicial para as eleições. Daremos a largada na caminhada para mudar Sergipe”, ressalta Georgeo Passos.

Foto assessoria