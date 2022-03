Flash político: grito de ‘obrigado Bolsonaro’ assusta e põe dúvida em Jacaré-Curituba

Por Diógenes Brayner

Chega a informação de participantes da solenidade de entrega dos 393 títulos de propriedades rurais, nesta sexta-feira (25), no assentamento Jacaré-Curituba, em Canindé e Poço Redondo, de que os assentados gritaram ao receber a posse: “Obrigado Bolsonaro!”.

Um deles chegou a dizer: “estamos livres da escravidão”.

Os títulos de propriedade rural foram entregue pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e pela ministra da Agricultura, Teresa Cristina (foto), que é deputada federal, filiada ao PP e vai disputar o Senado pelo Mato Grosso do Sul. A solenidade desta sexta-feira em Sergipe talvez seja a última da ministra, que terá de deixar o cargo até 31 de março.

O governador Belivaldo Chagas desejou-lhe boa sorte na disputa eleitoral.

Quanto aos gritos de “Obrigado Bolsonaro”, vindo de assentados do Jacaré-Curituba surpreendeu a todos que compareceram à solenidade, porque sabiam que a posição deles não seria exposta. Politizados, todos os assentados têm vinculação declarada mais à esquerda

Descobriram depois que no grupo de assentados, grupos radicais bolsonaristas de outras cidades, cuja maioria seria de Aracaju, se infiltraram para exaltar o presidente no momento. O pessoal que mora nos assentamentos é politizado e não expõe as suas convicções nesse momento. O movimento foi criado sigilosamente por bolsonaristas convictos.

Um parlamentar chegou a dizer, com ironia: “bolsonaristas gozaram e os lulistas brocharam!” E gargalhou.