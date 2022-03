Homens que se passavam por policiais e oficial de Justiça são presos pela PRF em Malhada dos Bois

Policiais rodoviários federais prenderam na noite desta quinta-feira (24), três homens, que se passavam por autoridades públicas e conduziam um outro homem algemado.

O caso foi registrado no km 23 da BR-101, município de Malhada dos Bois.

A equipe PRF abordou um automóvel FIAT/SIENA emplacado em Sergipe com quatro pessoas em seu interior. Durante a abordagem, os policiais perceberam que, no banco traseiro, um dos passageiros estava com as mãos atadas por algemas descartáveis.

O homem algemado narrou que os outros três ocupantes do veículo retiraram-no à força de sua residência em Arapiraca/AL, sem maiores explicações.

Aos policiais, eles se apresentaram como servidores públicos, sendo dois como policiais e outro como oficial de Justiça estadual, e declararam ainda que tinham ordens e autorização legal para conduzir o homem até uma clínica de reabilitação para dependentes químicos na cidade sergipana de São Cristóvão.

O passageiro algemado foi libertado e os outros três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município de Propriá/SE. Eles irão responder pelos crimes de constrangimento ilegal, usurpação de função pública e falsificação de selo ou sinal público.

Com informações da PRF