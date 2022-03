Itabaiana encerra preparação para jogo contra o Confiança

O Itabaiana finalizou a preparação para a última partida da fase de grupos do Campeonato Sergipano, contra o Confiança. Já classificado com duas rodadas de antecedência, o Tremendão da Serra entrará em campo focado na soma de mais pontos para objetivos futuros.

Na manhã desta sexta-feira (25), o técnico Leandro Campos realizou os ajustes finais na equipe. O apronto teve trabalhos táticos e de bolas paradas.

“Por si só, já é um jogo difícil por se tratar de um clássico. Sabemos que teremos dificuldade com relação à própria qualidade do adversário, ao mesmo tempo que entendemos que o adversário tem a necessidade do resultado. Estamos nos preparando, nos organizando e motivados.”, declarou Leandro.

Para o clássico, o treinador tricolor não poderá contar com o lateral-esquerdo Izaldo, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo, e nem com o volante Bruno Henrique, que sentiu o adutor e está no Departamento Médico. Em contrapartida, Leandro Campos terá à disposição o meia-atacante Gustavo Tonoli, o volante Moreilândia e o zagueiro André Penalva, que retornam de suspensão automática.

“Naturalmente, também temos o interesse em relação a pontuação para que possamos somar o maior número de pontos. Caso a nossa equipe vá para a final do campeonato, nós tenhamos, novamente, a vantagem dos resultados iguais. Nós sabemos que será um bom jogo, em um campo com condições boas de desempenhar um bom futebol. Tenho certeza absoluta de que quem for para esse jogo vai acompanhar um grande clássico.”, afirmou o técnico.

O confronto é neste sábado (26), às 16h, na Arena Batistão. A transmissão da partida será realizada pela TV Atalaia.

Fonte Duim Comunicação