Itaporanga realiza audiência para definir Zoneamento Costeiro

Em cerimônia presidida pelo prefeito Otávio Sobral, as principais representações políticas, administrativas e comunitárias do município, realizaram (13/03/2022), na Caueira, uma Audiência Pública com o intuito instruir a elaboração da Lei Municipal que vai disciplinar o Zoneamento Costeiro do município.

Moradores das áreas litorâneas e ribeirinhas, vereadores e secretários, presidentes de associações municipais e representantes de outros poderes examinaram e discutiram anteprojetos, estudos técnicos e mapeamentos realizados pela prefeitura sobre a devida ocupação do solo na costa marítima do Município.

Segundo o procurador geral do município, advogado Marcelo Sobral, a aprovação da Lei nº 334/2021, que trata do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) do Litoral Sul de Sergipe, faz de Itaporanga o primeiro município da região a realizar esse procedimento legal, popular e democrático.

Diz o procurador Marcelo Sobral que “essa Audiência Pública, teve o intuito de contribuir para a elaboração de Lei Municipal que venha estabelecer normas e regras para a devida ocupação de solo e manejo dos recursos naturais na zona litorânea, promovendo assim o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, do turismo, da economia e da promoção de novos benefícios sociais para Itaporanga e toda a nossa região”.

O procurador do município, Marcelo Sobral, afirma ainda que a orientação do prefeito Itaporanga, Otávio Sobral, é ouvir diretamente a comunidade sobre suas próprias necessidades, conferindo a devida legitimidade

Nos processos de elaboração de uma lei benéfica para todos. “Nós somos a primeira cidade do estado a fazer o zoneamento, ampliando o desenvolvimento do turismo de forma sustentável e possibilitando a geração de emprego e renda para nossa população. Sem dúvidas, esse é um exemplo a ser seguido por outros municípios da zona costeira do nosso estado”, disse o procurador Marcelo Sobral.

MARCO TURÍSTICO

Para o secretário de Cultura e Turismo de Itaporanga, Palmiro Fontes, a iniciativa do município é um marco para o turismo. “O município de Itaporanga D’Ajuda foi fundamental e protagonista nessa nova Lei do Gerenciamento Costeiro de Sergipe (Gerco).

“Fomos até a sede da região sul e centro-sul, e nossas equipes trabalharam com muito afinco e estudo para assegurar a magnitude do projeto. Agora somos novamente os pioneiros nessa nova etapa, alavancando o nosso turismo regional e de todo o Estado de Sergipe, com sustentabilidade, zelo ambiental, obras estruturantes e de conservação. Um grande marco, uma vitória de todas e todos”, afirma.

O evento contou com a presença de diversas autoridades como o prefeito Otávio Sobral, o vice-prefeito Professor Humberto, o procurador do município, Marcelo Sobral, os secretários Fausto Sobral (Obras e Serviços Urbanos), Palmiro Fontes (Cultura e Turismo), Augusto Garção (Meio Ambiente), Izabel Sobral (Assistência Social), Ronaldo Oliveira (Educação), Breno do Coco (Esportes), Lucas Macedo (Secretaria Geral) e os vereadores Felipe Sobral (Presidente da Câmara de Vereadores), Júnior de Celinha, Anízia Dantas, José do Carmo, Ivan do Conselho e Renato Nascimento, além de dezenas de representantes de toda comunidade itaporanguense.

Fonte e foto assessoria