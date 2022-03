Laércio se soma a luta pela isenção de IPI para mototaxistas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de motocicletas novas para taxistas e pessoas com deficiência. “Me somo a essa defesa que faço desde 2012 quando apresentei o Projeto de Lei 3171/12, que estende a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) às motocicletas de fabricação nacional”, disse o deputado federal Laércio Oliveira.

Segundo o PL de Laércio, poderão se beneficiar da isenção, na compra desses veículos, cooperativas e motociclistas profissionais que utilizem moto própria para transportar passageiros, cargas e mercadorias. “A medida tem o objetivo de gerar mais empregos e facilitar a aquisição de um bem essencial ao trabalho desses profissionais”, acrescentou o parlamentar

A isenção do mesmo tributo sobre carros novos para taxistas e deficientes foi prorrogada até dezembro de 2026. “Eu peço que o [ministro da Economia] Paulo Guedes, juntamente com o [ministro da Infraestrutura] Tarcísio [de Freitas], estude a possibilidade de isenção total de IPI para mototaxistas, assim como zeramos o IPI para carros, continuamos zerando o IPI para taxistas e pessoas com deficiência, incluindo os surdos”, declarou Bolsonaro no lançamento do Programa Renda e Oportunidade, o conjunto de ações propõe aumentar o poder de compra dos brasileiros.

Por Carla Passos