Partido Prgressista lança chapa forte de pré-candidatos a deputados federal e estadual

O Partido Progressistas realizou na noite desta sexta-feira (25), uma reunião com os pré-candidatos a deputados estaduais e federais que irão concorrer às eleições de outubro deste ano. O objetivo foi concretizar a formação de chapas competitivas para formar bancadas fortes para a Assembleia Legislativa de Sergipe e também para a Câmara dos Deputados.

A reunião foi coordenada pelo pré-candidato ao Senado Federal, Laércio Oliveira, que destacou a força do partido ao apresentar nomes bastante competitivos. “A engrenagem está formada e eu tenho plena convicção que a partir das do próximo ano, quando nosso partido ocupar as cadeiras que serão vencidas em uma disputa séria, leal, levando para a população aquilo que nós somos, aquilo que nós defendemos e acreditamos, nós sairemos vencedores”, disse.

O Partido Progressistas é o primeiro do Estado de Sergipe a apresentar seus pré-candidatos. Irão concorrer ao mandato de deputado federal e estadual nomes como o ex-jogador Washington Coração Valente; o empresário Marco Pinheiro; o ex-prefeito de Propriá, Luciano de Menininha; o ex-prefeito de Boquim, Luis Fonseca; a bacharel em Direito Gabriela Passos; Alan de Mundinho; Major Toledo; entre outros.

Formando o grande time do Progressistas, ainda tem o deputado estadual Capitão Samuel; o ex-deputado Pastor Antônio dos Santos; o vereador de São Cristóvão, Neto de Batalha; o deputado estadual Luciano Pimentel; o advogado Tiago de Joaldo; o vereador Pastor Diego; o empresário Djenal Queiroz Neto; e o publicitário Lucio Flávio.