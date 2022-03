Preciso expor serenidade

Diógenes Brayner – [email protected]

Faltam poucos dias para o fim do prazo das filiações partidárias, inclusive com janela aberta para troca de siglas. Termina no sábado da próxima semana. Até lá muitas águas vão rolar, para que se tenha uma fotografia real das eleições proporcionais de outubro, bem como as condições de cada legenda para formação de bancada consistente que ajude a mudar a atual estrutura do Brasil e ratificar ou retificar a situação dos Estados. Sergipe não vai mal e avançou com a construção de rodovias, ações sociais e recuperação econômica, principalmente em relação à questão financeira, ao pagar em dia os salários, antecipar o décimo terceiro e conceder um aumento de salário dentro das condições em que possa evitar atrasos.

Tudo isso depois de enfrentar todas as dificuldades que foram repassadas, principalmente de uma pandemia que deixou em dúvida a capacidade de recuperação, em razão de uma queda drástica na economia e aparente dificuldade para retomada do emprego, reação do comércio e crescimento da indústria e do setor agrícola, fazendo com que o Estado conseguisse recuperação econômica e não chegasse a uma crise que a situação de dificuldade propunha. A partir de agora é manter com rigor toda essa rigidez para assegurar um Governo que vem chegando ao final sem escândalos na administração e sem expor sinais mínimos de corrupção.

Para a continuidade desse projeto político, que vem desde 2006, através de proposta do ex-governador Marcelo Déda (PT), que traçou e definiu uma estrutura administrativa nos índices de transparência, seriedade e honestidade. Lógico que o momento de formação de chapas e da expectativa de mudanças, há necessidade de se consolidar a decisão de um bloco que já indicou nome para dar continuidade ao processo de crescimento e modernidade do Estado, sem receio de que interesses contrariados joguem no fundo do poço todo um trabalho que vem se orientando numa visão progressista, iniciado pelo próprio Déda.

O momento é de segurar tudo que fora definido, para que se chegasse até o início da formação de chapa majoritária, sem que isso mude rumos ou desfaça garantias de que a unidade era o tom maior, fosse quem fosse o escolhido. É preciso que se defina essa base segura, sem deixar resquícios de que, tudo que se falava antes, era uma farsa baseada na visão de que os interesses contrariados não mudariam os rumos que foram traçados.

Jackson e o PCdoB

A ida do ex-governador Jackson Barreto às comemorações do centenário do PCdoB, neste final de semana, em Niterói, é um sinal de que ele está certo de se filiar ao partido.

*** Principalmente em razão da presença de Lula, que Jackson pensa em conversar e buscar apoio para sua candidatura ao Senado Federal.

*** Jackson Barreto dá sinais de que pode filiar-se ao PCdoB, mas ainda não confirmou sua posição.

Sobre o Senado

Com a sua provável saída do MDB, Jackson Barreto quer ser candidato ao Senado na chapa de Rogério Carvalho (PT), que disputa o Governo.

*** Os seus aliados acham que JB dá uma tremendo “chute na canela”, porque ele não é nome dos sonhos da maioria petista, apesar da federação.

*** A dedução é que para ser candidato ao Senado pelo PCdoB, ele terá que votar em Lula a presidente e Rogério a governador, desmontando a base aliada.

Não terá força

Segundo informação de um político muito ligado a Jackson Barreto, a situação do MDB ainda não está definida e a tempo de manter o partido inclusive sob seu comando.

*** Admitiu que JB não tenha a mesma força política que tinha no MDB de Sergipe, caso se transfira para outra legenda.

*** – Além do seu histórico na estrutura do partido, onde integrava a frente pela renovação democrática.

Alexandre assume

A informação de bastidores é que o pré-candidato a governador Fábio Mitidieri (PSD) vai tirar licença na Câmara Federal, para que assuma o deputado suplente Alexandre Figueiredo (MDB).

*** Mitidieri e Alexandre tiveram uma conversa quarta-feira e trataram do assunto, para que o MDB tenha um deputado federal e mantenha o partido na base aliada.

*** O deputado federal Fábio Reis (MDB) está trocando o partido pelo PSD.

Nome já conhecido

O senador Alessandro Vieira (PSDB) e o presidente do Cidadania, Georgeo Passos, marcam reunião hoje para anunciar o nome do candidato do bloco a governador.

*** Anunciar o que Sergipe todo já sabe: Alessandro é o candidato a governador do grupo, depois de não emplacar como terceira via a presidente da República.

*** Detalhe: não serão anunciados nomes do vice e nem dos candidatos ao Senado, hoje com dois pretendentes: Daniele Garcia (Podemos) e Adir Machado (Cidadania).

Márcio ainda fora

O deputado suplente Márcio Macedo (PT) começa a ficar impaciente porque ainda não foi definida a sua posse na Câmara Federal, substituindo a Valdevan Noventa (PL), que foi cassado.

*** Valdevan, inclusive, recorreu da decisão e está otimista que a decisão lhe será favorável.

*** Márcio Macedo, nesse movimento para assumir o mandato, está animado e será candidato a deputado federal,

PP confirma chapas

O Partido Progressista avança e confirma chapa competitiva para Federal nesta sexta-feira, em jantar de apresentação da chapa de pré-candidatos a deputado federal e Senado.

*** O candidato a senador já se sabe quem é: deputado federal Laércio Oliveira.

*** A formação da chapa para estadual também foi confirmada para eleger três deputados. A reunião que definiu as chapas aconteceu na segunda-feira passada .

Insiste em Damares

O pré-candidato a governador pelo PTB, João Fontes, teve encontro ontem com a ministra Damares Regina Alves, em Brasília, e lhe fez convite formal para que ela seja candidata ao Senado.

*** Fontes antecipou que Damares pode aceitar disputar o Senado Federal por Sergipe em sua chapa, com a possibilidade dela transferir o domicílio eleitoral para o Estado.

*** A informação que chega de Brasília é que a ministra tem convites de cinco Estados e não disputará por Sergipe.

A briga continua

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) disse ontem que está aguardando a definição de pauta para decisão que retorna o partido para comando do seu grupo.

*** Disse que a briga continua e até o dia 02 de abrir estará aguardando os momentos finais para que possa decidir ou não por uma nova filiação.

*** Rodrigo mantém candidatura a deputado federal.

Tirar o título

O senador Rogério Carvalho (PT) pergunta: “Você tem 16 anos ou mais”? E orienta: “Lembre-se, está chegando à hora de derrotarmos o desgoverno Bolsonaro nas urnas”.

*** – Para isso, precisaremos da força de todos! Então, tire o título e vamos juntos reconstruir um Brasil e um estado de Sergipe de sonhos e de esperança.

