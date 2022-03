Prefeitura de Aracaju autoriza flexibilização do uso de máscaras em locais abertos e fechados

A Prefeitura de Aracaju autorizará a flexibilização do uso de máscaras, pela população, em ambientes abertos e fechados, seguindo a resolução estadual. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 25, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, após reunião com o Comitê de Operações Emergenciais (COE), em que foram analisados os dados epidemiológicos do município, que apontam uma queda de 77,64% no número de casos confirmados. No decreto municipal, o uso de máscara passa a ser facultativo, mas fica recomendada a sua manutenção em ambientes com grande fluxo de pessoas, a exemplo de supermercados, unidades de saúde e do transporte coletivo.

“Acabamos de finalizar a reunião do COE e tomamos a decisão de flexibilizar o uso da máscara, seguindo o que foi definido pelo Governo do Estado, a partir da aprovação da lei, pela Assembleia Legislativa. Então, está liberado o não uso da máscara, tanto em locais abertos como em locais fechados. Porém, é importante lembrar que a pandemia não acabou. Por isso, é fundamental recomendarmos o uso da máscara em ambientes com a presença de muitas pessoas, por um longo período, como escolas, hospitais, unidades de saúde e transportes coletivos”, destacou Edvaldo.

Ao anunciar a nova medida, o prefeito fez um apelo à população, para que atenda a recomendação de usar o item de proteção em locais com grande fluxo de pessoas. “A partir de agora, o uso de máscara passa a ser mais educativo e não uma obrigação. Então, o meu apelo é para que usem o item nesses lugares, que costumam registrar número expressivo de pessoas. A taxa de casos confirmados tem reduzido significativamente, assim como a de internamento e óbitos pela doença, mas a pandemia não acabou. Para evitar que uma nova onda aconteça, precisamos contar com a colaboração de todos”, reforçou.

Pelo decreto municipal n⁰ 6.761/2022, seguindo a resolução estadual, fica recomendado o uso de máscaras em locais com aglomeração frequente, a exemplo de transporte coletivo, unidades de saúde e hospitais. Também será recomendada a utilização de máscaras por pessoas com sintomas de resfriado comum, ou síndrome gripal; que se expõem ao contato com indivíduos sintomáticos, como profissionais de saúde, trabalhadores de serviço de atendimento ao público, familiares de pacientes sintomáticos e situações correlatas; pessoas não-vacinadas contra a covid-19, ou que receberam imunização incompleta (menos de três doses, quando indicada a dose de reforço); imunossuprimidos; pessoas com idade maior que 60 anos, em especial aquelas com doenças crônicas; e gestantes.

Com relação à ocupação em estabelecimentos comerciais – como supermercados -, de hospedagem, instituições de serviços bancários, comércio em geral, academias de ginástica, templos religiosos, consultórios, parques, shoppings, entre outros serviços, fica autorizada a ocupação de 100% da capacidade, sem restrição de horário de funcionamento. A regra também é válida para eventos.

Dados de Aracaju

De acordo com a apresentação da secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, a capital sergipana registra uma queda de 77,64% de casos confirmados de covid-19, comparando as últimas semanas. Com relação à hospitalização em leitos municipais, foram registrados seis internamentos no mês de março, até o momento. Já com relação aos óbitos, Aracaju registrou 10 óbitos em março, sendo 70% com a vacinação atrasada ou não vacinados.

Vacinação

Até o momento, a capital possui 90,92% da população acima de 5 anos vacinada com a primeira dose. Com as duas doses, são 80,83%. Já com a dose de reforço (terceira dose), Aracaju vacinou 52,63% dos cidadãos acima de 18 anos. Neste sábado, 26, a capital sergipana inicia a aplicação da quarta dose em idosos acima de 80 anos.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA