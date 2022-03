Barra: III edição do Pôr do Sol Cultural acontece neste sábado

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Governo, da Secretaria de Cultura e da Secretaria Especial de Atalaia Nova, realiza neste sábado, 26, a III Edição do Pôr do Sol Cultural. Esse evento tem o intuito de promover o turismo e gerar renda para a população. A festa acontecerá na Praça Luiz Gonzaga, na Atalaia Nova.

Esta edição terá as apresentações do Grupo de Capoeira com o mestre Marlisson; da turma do Samba de coco; do cantor Doca Furtado, da banda Blindados do Samba e do cantor Luis Fernando.

Os artistas que participam do III Pôr do Sol Cultural foram selecionados através dos Editais II e III da Lei Aldir Blanc. O projeto da Prefeitura Municipal tem como cenário o mais belo Pôr do Sol do Estado.

IMPORTANTE!

Para acessar o evento será necessário levar o comprovante de vacinação, seja físico ou digital. Além disso, também será aceito teste com resultado negativo para Covid-19, realizado nas últimas 48h.

E mais, não será permitido o acesso a festa com bebidas em embalagem de vidro. E lembre-se de ir de máscara. Vamos curtir esse Pôr do Sol seguindo todas as medidas de segurança.

