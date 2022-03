Prefeitura de Simão Dias paga folha do mês de março nesta sexta-feira, 25

Mais uma vez a Prefeitura de Simão Dias sai na frente e paga antecipadamente aos servidores públicos do município. Por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, os salários referentes ao mês de março foram creditados em conta nesta sexta-feira, 25.

A antecipação dos salários é fundamental no aquecimento da economia simãodiense, bem como na valorização dos servidores que colaboram com o desenvolvimento do município.

É bom frisar que a gestão Nossa Força, Nossa Gente pagou sem distinção a todos os servidores efetivos, contratados e comissionados da administração pública.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias