Proporcionais migram mais para o governo do que para a oposição na “Janela” 

Enquanto as conversas políticas parecem “frias” sobre as pré-candidaturas para governador, vice e senador da República, nas disputas proporcionais (deputados federais e estaduais) as tratativas seguem intensas, pelo menos até o próximo dia 1º, quando fecha a tradicional “janela partidária”. Até lá, como já foi dito algumas vezes por este colunista, as conversas devem ser continuadas, e só no “apagar das luzes”, ou seja, entre 31 de março e 1º de abril, que teremos um cenário mais preciso.

Nesse período, mandatários e pessoas que sonham em conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados não olham muito o aspecto “governo ou oposição”; a análise que está sendo feita é de onde há mais viabilidade para se eleger ou reeleger. Que partido dá mais condições? Qual deles tem a melhor chapa proporcional? Em que legenda a chapa é formada por “titãs”? E em qual delas os políticos vão para a disputa com mais igualdade?

A grande verdade é que, se as coligações partidárias, a turma entende que não dá para entrar em uma disputa proporcional apenas para ser “escada” para mandatários que estão encontrando dificuldades para se reelegerem. O problema é que uma chapa formada apenas por “desconhecidos” também pode ser um complicador, ao ponto de o conjunto trabalhar na campanha eleitoral e findar não conseguindo eleger ninguém, caso não atinjam os percentuais mínimos…

Avaliando os bastidores da política de Sergipe o máximo que se pode dizer, até agora, é que a tendência é para os mandatários que estão trocando de legendas durante a “janela” se concentrem na base do governador Belivaldo Chagas (PSD), em sua maioria. Isso porque, por exemplo, o bloco de oposição, formado por PSDB e Cidadania, por exemplo, consegue até montar uma chapa competitiva para deputado estadual, mas não cria boas expectativas para deputado federal.

Se o grupo comandado pelo senador Alessandro Vieira (PSDB), que conta com três deputados estaduais e vereadores enfrenta esta dificuldade, situação mais complicada é do PL, caso haja uma possível pré-candidatura do ex-prefeito Valmir de Francisquinho para governador. Dentro do partido há uma ala “governista” que não vê muita viabilidade em um projeto próprio, até pela proximidade das definições. Temem não ter tempo hábil para montar chapas competitivas, tanto para federal quanto para estadual.

Cenário difícil também para o PT e Rogério Carvalho. “Importando” candidatos a deputado estadual, logo alguns “históricos” começaram a deixar a legenda, ou em busca de um caminho mais viável ou porque não querem deixar a base governista. Nesse interim, mesmo diante das dificuldades já postas aqui, a base do governador continua sendo mais atrativa e, mesmo que há uma “concentração de filiações”, a tendência é que a maioria fique “acomodada” no PSD e companhia…

PSD & PDT

Dentro dessa linha de raciocínio acima, para este colunista há uma tendência de concentrar mais filiados no PSD (partido do governador e do pré-candidato Fábio Mitidieri) e no PDT, partido que, a depender, pode indicar o nome para compor a chapa majoritária como vice.

Veja essa!

Este colunista recebeu uma informação sobre os bastidores da eleição proporcional da oposição, mais precisamente do agrupamento liderado pelo pré-candidato a governador, Rogério Carvalho (PT). Há uma grande preocupação na chapa para federal porque, por enquanto, o bloco só elege um e a tendência é que seja o já deputado João Daniel (PT).

E essa!

A informação é que o bloco de Rogério tenta conquistar mais adesões para a chapa com o intuito de eleger, pelo menos, dois federais. Valadares Filho (PSB) e Márcio Macedo (PT) são possibilidades; Eliane Aquino (PT) é um projeto real, mas não deixa de ser uma incógnita, considerando que não foi “testada” ainda.

Com o governo

Não à toa que uma corrente dentro do grupo liderado por Rogério ainda defende uma reaproximação com o governo de Belivaldo Chagas. Para este colunista a “ruptura” não tem mais solução porque o “cristal quebrou de vez”. Mas podemos ter “surpresas” na reta final das filiações.

Exclusiva!

Dentre os nomes que já foram especulados para pré-candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Fábio Mitidieri, além do deputado estadual Luciano Bispo (MDB), quem também pode surpreender é o vereador de Aracaju, Vinícius Porto (PDT), que seria uma indicação do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

PP monta chapa

Sem fazer muito “barulho”, quem vem se fortalecendo e se preparando para as eleições deste ano é o PP do deputado federal Laércio Oliveira. Pré-candidato a senador da República, ele já teria de dois a três deputados estaduais com mandato se filiando nos Progressistas para tentar conquistar a reeleição.

Falando nele

O prefeito de Boquim, Eraldo de Andrade declarou apoio à pré-candidatura de Laércio Oliveira ao Senado. Eraldo disse que sua decisão foi baseada nos investimentos que o município tem recebido, em virtude das emendas parlamentares, mas também pelo trabalho realizado pelo deputado em todo o Estado de Sergipe.

Boquim com Laércio I

Segundo Eraldo, Laércio Oliveira já demonstrou, através do seu mandato, toda a sua capacidade, não apenas como parlamentar atuante em Brasília, sendo reconhecido nacionalmente, mas também como presidente da Fecomércio/Sesc/Senac’, realizando grandes empreendimentos em Aracaju e no interior do Estado.

Boquim com Laércio II

“Reconheci de público todos os investimentos que Laércio proporcionou para a nossa cidade, como calçamento de povoados, construção de praças, aquisição de patrol, recursos para custeio da Saúde, reforma do mercado da carne, e em breve a construção de uma Unidade Básica de Saúde, com recursos do seu gabinete. Por tudo isso, eu afirmo que estou com Laércio na sua pré-candidatura ao Senado”, assegurou.

PSDB/Cidadania

Os presidentes estaduais dos partidos Cidadania e PSDB Sergipe, deputado Georgeo Passos e o senador Alessandro Vieira, respectivamente, estão convocando filiados e lideranças dos partidos para a reunião plenária que irá definir a pré-candidatura da Federação ao Governo de Sergipe. O encontro será nesta sexta-feira (25), às 18h, no auditório da CDL Aracaju.

Alessandro Vieira

“Vamos ouvir nossas lideranças e nos preparar para as eleições de 2022. Nessa reunião política, as bases da Federação PSDB/Cidadania Sergipe vão definir o pré-candidato ao Governo de Sergipe. É um momento importante para a consolidação das mudanças que buscamos na gestão do nosso estado”, destaca Alessandro Vieira. “O diálogo com a base da Federação PSDB/Cidadania Sergipe vai fortalecer nossa preparação e a construção inicial para as eleições. Daremos a largada na caminhada para mudar Sergipe”, ressalta Georgeo Passos.

Gustinho Ribeiro I

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a PEC 22, que garante o piso salarial dos agentes de saúde e endemias de todo o Brasil. O deputado federal Gustinho Ribeiro votou favorável à proposta. Agora, os agentes de saúde e endemias receberão um piso nacional, que não pode ser menor que dois salários mínimos, mais o adicional de insalubridade. Além disso, a proposta estabelece o direito a aposentadoria especial, devido aos riscos inerentes às atividades desempenhadas.

Gustinho Ribeiro II

“Essas categorias representam o fortalecimento do sistema público de saúde do nosso País. Eles levam a prevenção e o cuidado às famílias brasileiras. Estamos garantindo salário digno para esses trabalhadores e mantendo o equilíbrio e a responsabilidade fiscal”, afirmou Gustinho Ribeiro.

Sheyla Galba I

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal para destacar o apelo do pai de uma criança de seis anos com um tumor na cabeça que está internada no Hospital João Alves Filho aguardando um aparelho de sucção para realizar a cirurgia. A parlamentar criticou a situação e pediu mais atenção e celeridade da Secretaria de Estado da Saúde para solucionar o caso.

Sheyla Galba II

“Esse áudio é de um pai desesperado. Sua filha, a Juliana, foi diagnosticada através de uma ressonância magnética com um tumor próximo ao ouvido. Ela precisa fazer uma cirurgia e para isso necessita de um aparelho de sucção, segundo a família. Porém, o Hospital João Alves Filho não tem esse aparelho, que foi solicitado à Secretaria de Estado da Saúde. O que foi dito aos familiares é que o documento está na mesa da secretária só precisando ela assinar para fazer a liberação”, ressaltou a vereadora.

Sheyla Galba III

Porém, de acordo com Sheyla Galba, ao entrar em contato com a Saúde estadual a família recebeu a informação de que o documento não estava com a secretária. “A secretaria de Estado da Saúde só ficou sabendo do que estava acontecendo com esta criança, a Juliana, depois que começaram a divulgar em todas as redes sociais essa precariedade”, salientou.

Bertha Lutz

A competente juíza Rosa Geane do Nascimento, coordenadora da Mulher, da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe, foi agraciada com o Diploma Bertha Lutz, de defesa dos direitos da mulher. A entrega ocorreu, em sessão especial, no Senado da República. A indicação foi da senadora Maria do Carmo Alves, que, ao sugerir o nome da magistrada, levou em conta o trabalho que ela tem feito, sobretudo, no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher. Para Maria, Rosa Geane tem tido uma atuação de extremo destaque e merece todas as honrarias.

Dia do Circo

No domingo (27) comemora-se o Dia Nacional do Circo. Em Aracaju, o vereador Palhaço Soneca (PSD) se reuniu com dois artistas estrangeiros que trabalham em Aracaju há seis meses. Os venezuelanos Tony Aranuren e Luz Rivero foram recepcionados na sala de reunião da Câmara Municipal de Aracaju, ocasião que pediram apoio do parlamentar para expandir as atividades circenses na capital.

Palhaço Soneca I

Antes de ingressar no legislativo, Soneca era palhaço de profissão. Realizava suas artes em escolas e praças públicas. Adorava contar piadas e alegrar crianças e adolescentes nas comunidades carentes de Aracaju. “Com a pandemia deixei de realizar minhas artes nas ruas. E enxerguei neste casal a oportunidade de levar alegria para vários bairros de Aracaju. Eles são encantadores”, declarou o vereador.

Palhaço Soneca II

Soneca vai estudar uma forma de apoiar as atividades circenses dos venezuelanos na cidade. “Não é porque são de outros países que eles não merecem uma chance. O importante é ter amor pela arte, seja nos semáforos, numa praça ou numa escola”, comentou.

