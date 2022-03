SES reforça a necessidade dos municípios avançarem na vacinação contra a Covid-19

Na manhã desta sexta-feira (25), a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, dialogou com representantes dos 75 municípios para reforçar a necessidade de continuar avançando na vacinação contra a Covid-19, em Sergipe. O alerta da secretária ocorreu durante reunião extraordinária do Colegiado Interfederativo Estadual (CIE), realizada no auditório do Centro Administrativo de Saúde (CAS).

A gestora destacou que os municípios precisam realizar estratégias diferentes e efetivas para atrair a população a concluir o esquema vacinal (para quem tomou uma das doses) ou iniciar a vacinação, no caso das pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal no estado.

“Devemos buscar entender quem não tomou a primeira dose, o porquê de não tomar a segunda. A mesma coisa para as pessoas que não tomaram a dose de reforço. Esse é um grande questionamento que devemos fazer para a população e que as pessoas entendam o porquê da importância de fazer o reforço. Não podemos perder o foco da imunização. Quem não quer retomar a vida em sua normalidade, todos querem, mas precisamos focar nisso”, reforçou Mércia Feitosa.

A Secretaria já enviou aos municípios 4.912.972 doses de vacinas contra a Covid e vem realizando diálogos diários sobre envio e estoque de vacinas. Durante a reunião, Feitoza enfatizou a necessidade dos municípios informar à Secretaria de Estado da Saúde os números sobre a vacinação diariamente.

No último boletim epidemiológico da SES consta que foram aplicados 1.947.727 como primeira dose; 1.685.369 como segunda dose; 40.125 como dose única e 798.335 como dose de reforço. Já a cobertura vacinal de primeira dose está em 85,73% e 74,41% estão com a imunização completa.

