Seduc lança caderno de Práticas Pedagógicas em Educação Socioemocional

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), com apoio do Instituto Sonho Grande, lançou nesta quinta-feira, 24, o caderno de Práticas Pedagógicas em Educação Socioemocional para as escolas que ofertam educação em tempo integral na rede estadual de ensino. A apresentação do documento foi realizada durante uma live conduzida pelos professores Laura Baggio e Alecs Diniz, cofundadores da Versar Educação, no YouTube da Educação Sergipe. A transmissão contou ainda com a participação da especialista Francila Novaes.

O caderno apresenta subsídios e orientações que visam apoiar o trabalho do professor na fundamentação das suas atividades. Os temas abordados são: Conceitos fundamentais para a educação socioemocional; Implementar a educação socioemocional na escola; e Exemplos de planos de aulas. Ao todo, são quatro passos que conduzem o educador para a construção das práticas pedagógicas em educação socioemocional, dentre elas estão o planejamento, a aplicação de aulas, avaliação e correção e ajustes. O material já se encontra com as escolas de educação em tempo integral, e ficará à disposição de toda a rede.

De acordo com a técnica pedagógica do Núcleo de Educação em Tempo Integral da Seduc (Negti), professora Elizabete de Lacerda Rios, a disponibilização do material para as escolas amplia e fortalece as estratégias que já são desenvolvidas na rede. “As habilidades socioemocionais são uma dimensão do ser humano que têm muito enfoque neste século 21, nas demandas pessoais e profissionais, e no nosso estado a gente já vem trabalhando há alguns anos, mas de uma forma muito subjetiva, e o caderno traz para a gente uma orientação, um guia que sistematiza a prática pedagógica. Então vai ser de extrema relevância para a prática pedagógica, para o desenvolvimento das habilidades e para o acompanhamento dessas habilidades”, declarou.

Durante a live, a professora Laura Baggio, cofundadora da Versar Educação, esmiuçou alguns pontos do caderno, além de detalhes sobre a Trilha Autoinstrucional. “A gente traz algumas dicas de como planejar o curso, como a gente escolhe essas habilidades ao longo do ano, ou do semestre. Existem várias formas de fazer isso. No caderno também é apresentada a matriz curricular, como definir as habilidades a serem trabalhadas, planejamento das aulas, estratégias de comunicação, a exemplo do tom de voz”, disse.

Outro cofundador da Versar Educação, professor Alecs Diniz, destacou que a disponibilização do material visa fornecer um guia prático aos educadores, sejam em contexto em conexão curricular, isto é, em aulas de redação em que se trabalha o ensino socioemocional, ou em aulas que são mais afins, como aulas de projeto de vida que têm muitos aspectos convergentes ao trabalho em competências socioemocionais, por exemplo no aspecto de autoconhecimento e tomada de decisão responsável”, finalizou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC