Shoppings participam do movimento Hora do Planeta

Mobilização mundial convida a sociedade a desligar as luzes por uma hora no próximo sábado, 26 de março

Desde 2007, o último sábado do mês de março é dedicado à mobilização mundial que busca chamar a atenção para os desafios ambientais e o aquecimento global. Mais uma vez, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju participam da Hora do Planeta, desligam as luzes de suas fachadas no próximo sábado, 26 de março, das 20h30 às 21h30, e convidam toda a sociedade a aderir ao movimento.

A Hora do Planeta é um ato simbólico promovido pela Rede WWF, com o intuito de estimular a conscientização das pessoas sobre os cuidados com o meio ambiente. Durante uma hora, a sociedade é convidada a apagar as luzes das residências e empresas em apoio à causa.

Cuidando do meio ambiente

O Grupo JCPM, administrador dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju, tem uma atuação sustentável. Todo o resíduo gerado nos empreendimentos passa por estações de reciclagem, que dão destinação adequada aos materiais. Os shoppings também disponibilizam ecopontos fixos para a população descartar papéis, plásticos, metais, lacres de latas de alumínio, pilhas, baterias, óleo de cozinha usado e eletrônicos de pequeno porte, a exemplo de mouses, teclados e smartphones.

Da assessoria

Foto: Getty Image