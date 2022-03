Shoppings oferecem diversão para toda a família final de semana

Castelo inflável, atrações circenses, navio pirata e aventuras do fundo do mar integram a programação do Jardins e RioMar Aracaju

O final de semana chega trazendo bons motivos para reunirmos a família e curtirmos momentos únicos ao lado das pessoas queridas. Nos shoppings Jardins e RioMar, em Aracaju (SE), tem programação para todas as idades – das estreias do cinema a parques inspirados no universo circense e no fundo do mar. Confira a programação de lazer dos shoppings para este final de semana.

Shopping Jardins

Jump Around – O maior castelo inflável da América Latina segue até o dia 3 de abril no estacionamento do shopping, funcionando, de quinta a domingo, das 16h às 22h (última sessão inicia às 21h30). Ingresso: a partir de R$46 na plataforma Sympla e R$49,90 na bilheteria.

Parque Circo Tac Tacs – No espaço dedicado à fantasia e à diversão, as crianças de 2 a 10 anos são convidadas a serem os artistas que quiserem e aproveitarem as brincadeiras e atividades inspiradas no universo circense. A atração acontece na Praça de Eventos Ipê, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingresso: R$20 (15 minutos de diversão). Cada minuto adicional tem o valor de R$1.

Escola de Circo – De sexta a domingo, das 15h às 19h, crianças a partir de 5 anos, jovens e adultos têm a oportunidade de participar de oficinas de malabares com massas, bolas e aros, acrobacias de solo e aéreos em lira, tecido e trapézio. A Escola de Circo está localizada ao lado da agência da Caixa. Ingresso: R$30 (30 minutos). Reservas: (79) 99961-5771.

Parada Circense – Em comemoração ao Dia do Circo, o Shopping Jardins realiza animados desfiles pelo mall no domingo (27). As paradas circenses acontecem às 16h e 17h, com bandinha de palhaços, malabaristas e artistas na perna de pau compartilhando alegria pelos corredores do shopping.

Campeonato de Free Fire – No sábado, 26 de março, acontece a etapa final do 1º Campeonato de Free Fire da TV Atalaia. As disputas de game acontecem na Praça de Eventos Orquídea, das 15h às 21h.

RioMar Aracaju

Navio Pirata – A brincadeira dos pequenos marujos gira em torno do labirinto, escorregador e escalada. O passaporte para a viagem a bordo do navio custa 30 reais por 30 minutos. A atração funciona de segunda a sábado das 10h às 21h30 e aos domingos e feriados, das 12h às 20h30. O brinquedo permanece no Shopping até o dia 30 de março.

Canto da Sereia – Sereias existem e todos os dias, às 14h, 16h e 19h, marcam presença no RioMar. O show acontece ao lado do restaurante Madero e o acesso será gratuito.

Contos do Fundo Mar – Neste sábado, 26, acontece a última apresentação da atração ‘Contos do Fundo do Mar’, que traz duas histórias contadas por André Comanche. As sessões acontecem às 16h e 18h e para participar é necessário comprovar cadastro na plataforma de compras riomararacajuonline.com.br e retirar a pulseira de acesso.

Exposição PRF Cidadã – De 25 a 27, o RioMar Aracaju acolhe a exposição PRF Cidadã. A mostra irá acontecer na Praça de Eventos Mar e na área externa do shopping, em frente ao estacionamento coberto. A exposição funcionará na sexta e sábado das 10h às 22h. No domingo, o funcionamento será das 12h às 21h. Já as oficinas acontecerão das 15h às 19h, de sexta a domingo. O acesso à mostra e às oficinas é gratuito.

I Encontro de Sereismo – No próximo domingo, dia 27, o RioMar Aracaju, promove o I Encontro de Sereias de Sergipe. Além da presença de sereias e tritões, o encontro contará com exposição fotográfica digital e oficina de maquiagem. O evento irá acontecer das 15 às 19h, no Espaço Canto da Sereia, localizado ao lado do restaurante Madero e para participar basta chegar.

Foto: Divulgação