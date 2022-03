Socorro define o pagamento do reajuste do piso salarial dos professores da rede municipal

A Secretária Municipal de Educação, Josevanda Mendonça Franco, reuniu-se na manhã desta quinta-feira, dia 24, com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe (Sintese) para deliberar a concessão do pagamento da revisão do piso salarial de 2022.

A valorização da categoria com o pagamento da revisão do piso salarial do ano de 2022, ocorre sem a perda de direitos, respeitando os professores e professoras da Rede Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro.

Ao todo, serão beneficiados com o reajuste, 509 professores. Um compromisso da Gestão do Prefeito Padre Inaldo que realiza o pagamento do piso salarial, revisando os valores a cada ano, valorizando a categoria.

Na oportunidade, a Diretora do Sintese e professora da Rede Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro, Adenilde Dantas, ressaltou o compromisso da Prefeitura em realizar o reajuste. “Nessa reunião a Prefeitura definiu o pagamento do piso salarial de 33,24% no vencimento, com reflexo para toda a carreira do magistério. Isso quer dizer que o Prefeito de Nossa Senhora do Socorro reconhece a carreira e o pagamento será feito considerando triênios, regência de classe, as letras e as gratificações. Sendo assim, a Prefeitura honra os professores com essa ação”, destaca.

A Secretária Municipal de Educação, Josevanda Mendonça Franco, destaca o empenho realizado pela Prefeitura para a valorização. “Para a Gestão de Padre Inaldo, o compromisso com os professores corresponde a uma responsabilidade do Município com a categoria que tem feito valer a educação de qualidade de Nossa Senhora do Socorro. Compreendemos que o desenvolvimento da educação passa, necessariamente, pela valorização e pelo reconhecimento salarial dos educadores”, afirma.

