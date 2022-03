Suborno: Polícia Penal intercepta oferta de R$ 20 mil por entrada de drogas no Copemcan

O flagrante foi dado por um policial penal lotado na unidade Nessa quarta-feira (24), a Polícia Penal de Sergipe reprimiu uma oferta ilícita de alto valor financeiro por parte de um interno do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), além de dar voz de prisão por corrupção ativa.

Nessa quarta-feira (24), a Polícia Penal de Sergipe reprimiu uma oferta ilícita de alto valor financeiro por parte de um interno do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), além de dar voz de prisão por corrupção ativa e conduzir o interno para a delegacia competente.

A ação ocorreu quando um policial penal lotado na unidade prisional estava aguardando o início de uma vídeo audiência e foi surpreendido pelo interno, que passou a lhe oferecer uma quantia de R$ 20 mil para que o servidor aceitasse entrar com drogas e outros materiais ilícitos na unidade.

Logo em seguida, outro colega policial questionou ao interno a respeito da suposta proposta ilícita, momento esse em que o interno confirmou que realmente realizou a proposta para o outro servidor. Os policiais procuraram os superiores da unidade e comunicaram a conduta ilícita do interno.

Diante do ocorrido, a direção da unidade, juntamente com o Departamento do Sistema Penitenciário de Sergipe (Desipe), deu total apoio à ação dos policiais, que conduziram o interno para a delegacia competente para as devidas providências.

