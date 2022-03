Unit fecha parceria para participação na 3ª Olimpíadas das Apaes

O evento será realizado em Aracaju com competições em vários locais

A Universidade Tiradentes (Unit) recebeu representantes da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), na última quinta-feira, 10, para fechar parceria para a realização de competições esportivas da 3ª Olimpíadas Especiais das Apaes 2022 – Edição Nacional, no complexo esportivo do campus Farolândia.

De acordo com o presidente da Federação Nacional das Apaes, José Turozi, a parceria será essencial para as competições. “Fomos muito bem recebidos pelo reitor Jouberto Uchôa. Eu fiquei honrado de conhecê-lo e depois das palavras de apoio e incentivo que ouvi dele fiquei ainda mais feliz. Ele é uma pessoa que tem uma grande sensibilidade e um coração do tamanho do Brasil, pois está abrindo as portas da universidade para a realização desse evento. Tenho certeza que todos que utilizarão essa estrutura sairão daqui maravilhados”, declara.

“Na oportunidade, traremos cerca de 1600 atletas de todos os estados do Brasil e Distrito Federal para competições em 11 modalidades de esportes olímpicos e paralímpicos. Nosso objetivo é mostrar através do esporte o progresso, a autoestima dessas pessoas com deficiência. Esse é um trabalho realizado há mais de 50 anos no Brasil na inclusão através do esporte, trabalho que faz para resgatar o direito da pessoa fazendo com que desenvolva a questão psicológica, saúde e fisicamente”, explica Turozi.

Para o coordenador do Unit Esportes, Walter Thiessen, a participação da Unit no evento é importante tanto para os competidores quanto para os alunos da instituição. “A Apae é muito importante para esses jovens, então, é importante para a Unit recebê-los e para os estudantes da Unit também. Nossa intenção, além de receber os atletas, é incluir alunos de vários cursos dentro desse projeto para conhecerem e apoiarem a Apae”, afirma.

Asscom Unit