Vacinação itinerante  no Shopping Prêmio neste final de semana

Neste sábado (26) e domingo (27), crianças acima de 5 anos de idade poderão tomar primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19 na Praça de Eventos 2 do Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro. Além disso, estará disponível também a dose de reforço para pessoas que têm mais de 18 anos e estão dentro do prazo correto para receber a imunização.

No sábado a vacinação ocorrerá das 10h às 19h e no domingo, das 13h às 19h. Para receber a vacina é preciso levar RG, CPF, cartão do SUS, cartão de vacina e comprovante de residência.

A iniciativa é da Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e conta com o apoio do Shopping Prêmio.

Por Juliane Balbino