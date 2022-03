Vereadores disseram que a promotora terá reunião com o executivo para discutir a feira livre de Estância

A audiência com os parlamentares e a promotora, Drª Cecília, foi muito custosa, para um resultado parco e que não agradou muito e nem também trouxe contentamento para a classe dos feirantes.

Os trabalhadores da feira livre de Estância comentaram entre si, que aguardavam dos vereadores um resultado melhor para a categoria, após a audiência, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 24, na Promotoria Pública.

O presidente da Câmara de Vereadores, Misael Dantas, disse que a reunião com a promotora foi muito proveitosa, e que a pauta passada pelos feirantes para os vereadores, foi a mesma que eles discutiram e repassaram à promotora. “Não mudamos nada e nenhum vereador acrescentou o que ele queria, mas fizemos tudo com o querer do feirante”, disse Misael.

De acordo com Misael, todas as propostas dos feirantes estão com a promotora, que se comprometeu também em ter uma reunião com representantes da prefeitura. “Uma das sugestões daqui, é que converse com o feirante porque quem sabe de qualquer situação da feira é o feirante”, informou.

Para o vereador e vice-presidente da Câmara, Arthur Oliveira, a promotora Drª Cecília é extremamente sensível à questão dos feirantes e que vai conversar com a prefeitura e os feirantes. “Nós fizemos o nosso papel, se fosse outra promotora não receberia, mas ele recebeu a Câmara e vai receber os feirantes”, destacou.

Por Magno de Jesus