Adolescente é assassinado dentro de casa no município de Pedrinhas. Ninguém foi preso

Na noite desta sexta-feira (25), um adolescente foi assassinado dentro de uma residência localizada no Conjunto Matadouro, no município de Pedrinhas.

As informações passadas pelos policiais militares são de que o adolescente tinha saído recentemente do Centro de Atendimento ao Menor (Cenam) por envolvimento com roubo e tráfico de drogas.

A motivação do crime ainda é desconhecida e a polícia covil vai investigar ocaso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

Informações sobre a autoria do crime podem ser repassadas através do Disque-Denúncia 181 ou 190 que o sigilo é garantido.