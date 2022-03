37ª edição da “Corrida Cidade de Aracaju” acontece neste sábado, dia 26,  e contará com a participação de 5.000 atletas

Com recorde de cinco mil competidores, a 37ª edição da Corrida Cidade de Aracaju será realizada neste sábado (26), após dois anos suspensa por causa da pandemia da covid-19. Consolidada como um dos principais eventos esportivos de rua do país, a prova organizada pela Prefeitura faz parte das comemorações dos 167 anos da mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju.

A corrida é dividida em três percursos: o tradicional de 24 km, com largada em São Cristóvão, simbolizando a mudança da capital, além das provas de 10 km e 5 km. As largadas dos três percursos serão feitas de forma escalonada, com as definições a seguir:

Prova dos 5 km: largada às 15h15, na avenida Marechal Cândido Rondon, cerca de 100 metros antes da avenida Tancredo Neves.

Prova dos 10 km: largada às 15h45, na rótula de entrada do bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

Prova dos 24 km: largada Às 16h15, na praça Getúlio Vargas, em São Cristóvão.

Todas as provas têm como ponto de chegada a Praça Inácio Barbosa, conhecida como Praça do Mini Golfe, na avenida Ivo do Prado. A prova dos 24km terá a duração máxima de 3h30.

Além da categoria geral, a prova de 5km da Corrida Cidade de Aracaju conta com as categorias da juventude, que contempla a faixa etária de 15 a 17 anos, e das Pessoas com Deficiência (PCDs).

Entrega dos kits

A entrega dos kits para os competidores que participarão da prova está sendo realizada no Shopping Jardins desde a quinta-feira (24). Os participantes têm até às 12h deste sábado, 26, para efetuar a retirada. Para receber o kit os atletas devem entregar um quilo de alimento não perecível.

Transporte dos atletas

A Prefeitura disponibilizará ônibus para transportar os corredores até os locais de partida. O ponto de saída dos ônibus será em frente ao Teatro Atheneu, na rua Vila Cristina, 367. O trajeto para a prova de 24 km será via BR, portanto não passa pelo conjunto Eduardo Gomes.

Confira a seguir o horário de saída dos ônibus:

Distâncias 5 km e 10 km

Horário de saída: a partir das 13h

Última saída: às 14h

Trajeto: Aracaju – Eduardo Gomes

Distância 24 km

Horário de saída: a partir das 14h15

Última saída: às 15h

Trajeto: Aracaju – São Cristóvão – via BR

Guarda-volumes

A organização da corrida disponibilizará caminhões-baú, que servirão de guarda-volumes nas três largadas. Ao final da prova, os atletas poderão resgatar o material guardado no caminhão identificado com a sua quilometragem.

Os caminhões-baú estarão identificados com 5 km, 10 km e 24 km na praça Getúlio Vargas, ao lado da sede da OAB-SE, onde os atletas poderão retirar seus pertences.

Suporte e organização

Durante a prova, uma equipe de 120 voluntários do Centro Universitário Estácio, alunos de cursos como Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física, estarão de prontidão para prestar assistência aos corredores, com orientações sobre alongamento, massagens e atendimento a ocorrências que porventura venham a ocorrer.

Para viabilizar a corrida, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), em parceria com a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), montou uma operação especial, que terá início no sábado, a partir das 13h30, com término previsto para às 20h.

A orientação do trajeto contará com o bloqueio das vias onde ocorrerá a corrida, com a reordenação do itinerário de 36 linhas de ônibus, a montagem de um corredor para ambulâncias na rua Duque de Caxias e o trabalho dos agentes de trânsito para ordenar o fluxo de veículos e orientar os motoristas.

A 37ª Corrida Cidade de Aracaju contará com o suporte da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), do Exército Brasileiro, da Polícia Militar de Sergipe, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), do Corpo de Bombeiros de Sergipe, da SMTT de São Cristóvão e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Fonte e foto: Secom/PMA