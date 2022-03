Aracajucard expandirá cadastramento para os idosos  com atendimento na  Casa dos Conselhos

Atualmente, a Aracajucard atende o público acima dos 65 anos exclusivamente na Galeria Farol Center, Bairro Farolândia, para cadastramento dos usuários do Transporte Público. Na última semana deste mês, a Aracajucard estará na Casa dos Conselhos, com mais uma ação voltada para o público da terceira idade e atendendo de forma exclusiva no local, que fica na Praça Camerino, 66.

De 28 de março (segunda-feira) a 1º de abril (sexta-feira), a equipe da Aracajucard estará atendendo no auditório da Casa dos Conselhos, no horário das 8h às 15h, para cadastrar pessoas acima dos 65 anos para utilizar o cartão Mais Aracaju +65. Durante a semana, o atendimento no Farol Center está suspenso.

Graças a parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa em Aracaju, a semana voltada para o cadastramento é mais uma forma de atender, confortável e amplamente, o público da terceira idade, que também é usuário de ônibus.

Nesta semana, o esquema segue como no Farol Center. Para fazer o cartão, o usuário só precisa levar identidade, comprovante de residência e foto. O serviço é gratuito. Inclusive, é importante frisar que todos os veículos têm assentos preferenciais em todo espaço do ônibus para pessoas com pessoas idosas, bem como para pessoas com deficiência e de baixa mobilidade depois da catraca, que podem ser acessados graças ao cartão Mais Aracaju.

Para José Carlos Amâncio, diretor executivo, a ação é idealizada com a missão de alcançar o maior número de usuários de forma cômoda e célere. Logo, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa se torna o melhor ambiente para a semana de cadastramento.

“Estamos articulando para que sempre seja feito o cadastramento de forma rápida e eficaz. Gostaria de reforçar que há meses, reforçamos que é um serviço gratuito, que todas as pessoas acima dos 65 anos têm direito. O uso do cartão, além de dar mais espaço para a pessoa idosa circular no veículo, também permite que as pessoas saibam por onde aquela pessoa circulou. É a tecnologia unida à segurança pelo bem dos usuários”, explica Amâncio.

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Mais uma vez a Aracajucard volta a ação de forma itinerante e semanal, na Casa dos Conselhos. O diretor executivo explica que, para a Aracajucard, é importante estar perto da entidade neste momento.

“A presidente do conselho municipal, Maria José, assim como a diretoria da casa, agiram de forma rápida e foram super solicitados. Agora é pôr em prática. Estaremos aqui a partir do dia 28 para poder contribuir ainda mais com a mobilidade de todos”, enaltece.

Fonte e foto Setransp