Corrida Cidade de Aracaju: maior edição será realizada hoje

Está tudo pronto para a 37ª Corrida Cidade de Aracaju. A competição, promovida pela Prefeitura de Aracaju em comemoração ao aniversário de fundação da cidade, volta a ser realizada após dois anos suspensa, em decorrência da pandemia, e contará com um quantitativo recorde de atletas: 5.000 corredores estão inscritos para a prova, a qual será realizada na tarde deste sábado, 26.

Para garantir o sucesso do evento, ao longo de mais de um mês, a Prefeitura, num trabalho intersetorial, preparou uma logística ampla de modo a garantir a organização necessária, com o intuito de atender tanto os que irão participar da corrida, como a população que irá assistir a prova.

A organização, coordenada pela Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), conta com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), das empresas municipais de Obras e Urbanização (Emurb) e de Serviços Urbanos (Emsurb), da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), da Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), da SMTT de São Cristóvão, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do 28º Batalhão de Caçadores.

Durante o evento, as atenções estarão voltadas para o percurso e arredores, sendo que a corrida envolve as Rodovias João Bebe Água e Marechal Rondon e as avenidas José da Silva Ribeiro Filho, Desembargador Maynard, Barão de Maruim e Ivo do Prado.

A prova de 5 km terá largada nas proximidades do Condomínio Vila Vitória; a saída da prova de 10 km será nas proximidades da entrada do Conjunto Eduardo Gomes e a largada do trajeto da prova de 24 km será na praça Getúlio Vargas, na cidade de São Cristóvão.

Trânsito

Para garantir a mobilidade durante o evento, a SMTT de Aracaju executará uma operação especial, para a qual serão mobilizados 60 agentes. Toda extensão do percurso será bloqueada para o fluxo de veículo em apenas uma faixa da via, no sentido Oeste/Leste, com exceção do trecho da entrada do conjunto Eduardo Gomes e a largada que terá o fluxo bloqueado por completo a partir das 14h.

A partir das 13h30 deste sábado, um binário será formado no sentido Oeste/Leste (UFS/bairro América) da avenida Marechal Rondon, no trecho entre a ponte do Rio Poxim e a rotatória localizada nas proximidades do Condomínio Vila Vitória. O fluxo de veículos será desviado à esquerda para a avenida Tancredo Neves, em direção à zona Sul de Aracaju. O fluxo de veículos será totalmente bloqueado na SE-065, Rodovia João Bebe Água, a partir das 14h.

Na avenida Ivo do Prado, o fluxo de veículos estará bloqueado no sentido Norte/Sul no cruzamento com a travessa José de Faro (Assembleia Legislativa). O cruzamento das avenidas Ivo do Prado e Augusto Maynard será monitorado, podendo ocorrer um desvio do fluxo de veículos.

Na rua Duque de Caxias, será montado um corredor de ambulâncias para casos de urgência, portanto, não será permitido o estacionamento de veículos nessa via durante o evento. O início dessa operação está marcado para às 13h30 do sábado e o término está previsto para às 20h.

Durante o período de realização da Corrida Cidade de Aracaju, os veículos do transporte público que circulam pela região do percurso das provas terão seus itinerários alterados. Os passageiros deverão se informar com o motorista e/ou o cobrador do ônibus sobre os pontos de parada provisórios. Serão 36 linhas afetadas (confira aqui).

Saúde

Para assegurar a melhor assistência aos participantes da 37ª edição da Corrida, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estruturou uma unidade de atendimento composta por médico, enfermeiro e quatro técnicos de enfermagem.

O posto será instalado no ponto de chegada, na Praça Inácio Joaquim Barbosa – antiga praça do Mini-golfe, próximo à avenida Ivo do Prado. Os hospitais da rede municipal de Saúde serão retaguarda durante todo o período de realização do evento.

As largadas terão horários diferentes para cada trajeto. A primeira largada da prova será às 15h15, para o percurso de 5 km; às 15h45 para o percurso de 10 km; e às 16h15 para o percurso de 24 km, evitando com isso aglomeração de atletas na arena de chegada; os atletas participantes deverão largar com máscaras e mantê-las no rosto na arena e nas áreas comuns.

Na chegada, o atleta deverá higienizar as mãos antes de entrar novamente na arena e, imediatamente, trocar a máscara, que será cedida pela organização. Ao chegar na arena, o atleta não poderá parar ou caminhar pela arena, deverá pegar sua água, seu lanche (embalado, plastificado), receber sua medalha de participação (também embalada e entregue individualmente) e sair imediatamente da arena.

As tendas montadas pelas assessorias esportivas, devem seguir todos os protocolos sanitários preventivos à covid-19, principalmente, o de evitar aglomeração e o uso de máscara. Três fiscais da Vigilância Sanitária atuarão para assegurar o cumprimento das medidas sanitárias vigentes.

Guarda Municipal

Atuarão no evento 90 agendes da GMA, distribuídos nos bloqueios viários, ao longo do trajeto, para isolamento de ruas. A Base Móvel de Videomonitoramento será instalada estrategicamente na avenida Barão de Maruim, com o objetivo de otimizar o monitoramento da área, em apoio à segurança.

Também serão utilizadas 12 motocicletas na operação desenvolvida para a segurança do evento, assim como para batedor na chegada dos corredores. No local de encerramento da corrida, haverá guardas para reforço da segurança do local de entrega das medalhas e solenidade de encerramento

Manutenção e limpeza

A Emsurb disponibilizou 51 banheiros químicos, além de gambiarras na praça Inácio Barbosa, e atuará com sete equipes de limpeza, sendo quatro fixas e três itinerantes, somando 77 agentes. Assim, ao longo da corrida até a sua conclusão, a limpeza e recolhimento de lixos e resíduos serão executados.

Por parte da Emurb, a Prefeitura realizou os serviços da operação tapa-buraco nas avenidas Marechal Rondon, no trecho da capital sergipana, e Dr. José da Silva Ribeiro Filho, para que não haja obstáculos para os corredores.

Apoio

A PMSE participará do fechamento de vias e da coordenação do trânsito, junto às SMTTs de Aracaju e de São Cristóvão, além da segurança dos atletas e espectadores da corrida.

O Samu disponibilizará viaturas durante todo o trajeto para acompanhar os atletas, caso ocorra alguma intercorrência relacionada à área de saúde.

Já o Exército dará apoio com 40 homens, espalhados pelo percurso da corrida.

Foto: Sérgio Silva