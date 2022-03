Daniele Garcia diz que as siglas Podemos, PSDB/Cidadania estarão juntas e podem mudar a história política de Sergipe

Em vídeo de apoio a pré-candidatura do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) ao Governo de Sergipe, a presidente estadual do Podemos, delegada Danielle Garcia, evidenciou que as siglas estarão juntas nas eleições deste ano.

“Precisamos não só renovar os nomes da nossa política, mas também o modo como ela é feita. Não podemos mais tolerar um governo que massacra o que o nosso estado tem de mais importante, a nossa gente. Acredito que podemos mudar a história de Sergipe, transformando o menor estado da federação em referência nacional. Não tenho dúvidas que o senador Alessandro será uma excelente alternativa de verdadeiro rompimento ao cenário que temos hoje. Unidos, Cidadania, PSDB e Podemos temos a chance de mudar Sergipe”, manifesta Danielle.

A presidente do Podemos em Sergipe destaca que a alternância de poder é um dos pilares da democracia, e que em Sergipe a população tem sofrido com a concentração de poder nas mãos de um único grupo político há bastante tempo. “A política que eu acredito é aquela pautada em valores e princípios, realizada através de diálogo com a população”, assegura Danielle Garcia.

Nas redes sociais, o senador Alessandro Vieira agradeceu o apoio de Danielle Garcia à sua pré-candidatura ao governo de Sergipe, e reafirmou que a Federação PSDB/Cidadania estará coligada com o Podemos. “Esta é uma caminhada que une gente honesta, focada em resolver os problemas reais dos sergipanos. PSDB, Cidadania e Podemos estarão juntos para mudar Sergipe”, reforça Alessandro.

Pré-candidatura ao governo – O nome do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) foi oficializado como pré-candidato ao governo de Sergipe pela Federação PSDB/Cidadania, na última sexta-feira (25), quando as bases políticas do grupo corroboraram seu nome.

Parlamentares e filiados manifestaram o desejo pela definição do nome do senador Alessandro Vieira como pré-candidato ao governo de Sergipe, apontando sua capacidade técnica e seus valores, como honestidade, transparência e justiça, elementos necessários para reconduzir Sergipe.

“Chegou a hora, quem realmente quer mudar Sergipe, quem realmente quer ver o nosso estado com menos pobreza, menos sofrimento, mais igualdade, tem agora uma alternativa para fazer essa mudança acontecer”, anunciou Alessandro Vieira.