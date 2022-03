Dia de D de vacinação contra a Covid para pessoas com 80 anos ou mais será realizado neste sábado

Aracaju entra em uma nova fase da campanha de vacinação contra a covid-19 e inicia a aplicação da quarta dose nos idosos acima de 80 anos. A vacinação deste público começa neste sábado (26), das 8h às 13h, com o Dia D da imunização em oito Unidades Básicas de Saúde. A expectativa é que 9.665 pessoas que tenham cumprido o intervalo mínimo de quatro meses, a partir do primeiro reforço, recebam a vacina.

Além dos idosos, toda a população aracajuana com doses pendentes poderão ser imunizadas no Dia D. “Estamos entrando em uma nova fase da vacinação contra o coronavírus. A partir deste sábado, começaremos a aplicar a quarta dose nos idosos com mais de 80 anos”, afirmou o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT).

Onde se vacinar

Neste sábado, a vacina será disponibilizada em oito Unidades Básicas de Saúde: João Bezerra (Areia Branca), Augusto Franco (Farolândia), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Cândida Alves (Santo Antônio), José Machado de Souza (Santos Dumont), Carlos Fernandes (Lamarão) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Os aracajuanos que se vacinaram anteriormente fora da capital também podem receber sua dose no Dia D. Para ter acesso ao imunizante, todas as pessoas devem apresentar documentação de identificação com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência de Aracaju. “Assim como estamos fazendo com a terceira dose, iremos utilizar para vacinar os idosos com a quarta dose, preferencialmente a Pfizer, mas também vamos vacinar com a Janssen e a Astrazeneca”, revela a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Pontos de vacinação

A partir da próxima segunda-feira (28), a segunda dose de reforço para idosos com 80 anos ou mais estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h. Também será possível receber o imunizante nos três shoppings da capital – Riomar, Jardins e Aracaju Parque Shopping, de 8h às 16h -, e no drive-thru montado no Parque Governador Augusto Franco, Sementeira, das 8h às 13h.

Fonte: Secom/PMA

