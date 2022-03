Edvaldo entrega Medalha do Mérito Serigy e Ignácio Barbosa

A mais alta condecoração de Aracaju, a Medalha da Ordem do Mérito Serigy, foi concedida pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta sexta-feira, 25, a diversas personalidades do município. Ocorrida no Teatro Tobias Barreto, a solenidade integrou as comemorações alusivas aos 167 anos da capital sergipana e homenageou políticos, empresários, servidores públicos, profissionais da saúde, das Forças Armadas, entre outros, que se destacaram em seus campos de atuação, prestando serviços de grande relevância à cidade. Na ocasião, o gestor também agraciou artistas culturais, de artes plásticas, do audiovisual, teatro e fotografia com a Medalha Ignácio Barbosa.

“Este é um momento muito importante para a nossa cidade. É a mais alta condecoração da capital, que foi criada em 1973 para homenagear as pessoas que prestam serviços de relevância ao município, que se dedicam, de alguma maneira, para o seu desenvolvimento. E nós, historicamente, sempre fizemos este evento no período do aniversário da cidade para celebrar a data de forma especial. Além disso, tem a medalha Ignácio Barbosa, que é entregue às pessoas, personalidades que contribuem para a cultura de Aracaju, do estado e do país. Então, poder voltar a celebrar este momento, depois de dois anos de pandemia, me deixa muito feliz”, destacou o prefeito.

O gestor de Aracaju ressaltou também que conceder a honraria para os escolhidos “é uma forma de enaltecer aqueles que batalharam, deram sua contribuição para que a cidade chegasse ao nível de desenvolvimento que chegou”. “A construção de uma cidade acontece de forma coletiva. Ela é fruto do trabalho inesgotável da grande população. A visão futurista de Ignácio Barbosa, que transferiu a capital de São Cristóvão para Aracaju, já expressava isso. Nossa cidade se tornou uma locomotiva para o desenvolvimento de Sergipe, mas foi a força, o talento, a generosidade e o trabalho de todos os aracajuanos, nascidos aqui e também os que adotaram a cidade como sua terra, que fez a diferença. Este é o sentimento que a entrega da medalha quer transmitir”, afirmou.

Edvaldo enfatizou, ainda, que a homenagem realizada este ano “é, também, uma celebração especial à vitória da vida”. “Vivemos tempos difíceis nos últimos dois anos. Não vivemos grandes guerras nem a gripe espanhola, mas a pandemia da covid-19 nos forçou a descobrir novos jeitos de viver, a tomar cuidados, antes desnecessários, e encontrar soluções para problemas que nunca tínhamos imaginado. E vencemos. A cidade não se deixou esmorecer. A Prefeitura não mediu esforços para combater o vírus, para proteger seus filhos. Tampouco deixou de continuar fazendo a cidade avançar, fazendo do trabalho o grande motivador para seguirmos em frente”, reiterou.

Homenageados

Com a medalha da Ordem do Mérito Serigy, no grau Grã-Cruz, foram homenageados o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Edson Ulisses de Melo, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Luciano Bispo, representado no evento pelo seu irmão, o ex-deputado estadual Arnaldo Bispo, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Josenito Vitale, e o governador do Estado, Belivaldo Chagas que não pôde comparecer à solenidade em virtude de agenda oficial, mas receberá a medalha posteriormente.

Já a comenda, no grau Grande Oficial, foi conferida ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe, Manoel Cabral Machado Neto, enquanto a medalha, Grau Comendador, foi concedida à secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, ao reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Joviniano de Santana Filho, e ao arcebispo metropolitano, Dom João José Costa, que não esteve presente, mas receberá a medalha em data posterior. Com a honraria, no Grau Oficial, foram contemplados o professor da Universidade Federal de Sergipe e Chefe do Laboratório de Patologia Investigativa no Hospital Universitário, Paulo Ricardo Martins Filho, além do servidor público federal e economista, Dulcival Santana de Jesus.

Ainda com a Comenda da Ordem do Mérito Serigy (Grau Cavaleiro), foram homenageados: o tenente-coronel Leandro César Pimentel Alves, pelo 28º Batalhão de Caçadores; major Eduardo, pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe; a guarda municipal Vileane Brito Santos, representando o Agrupamento Patrulha Maria da Penha; o diretor-presidente do grupo Energisa em Sergipe, Roberto Carlos Currais; o médico neurologista, Marcos Aurélio de Almeida; e o servidor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), agente Wanderson Santos Marques.

Também fazem parte dos homenageados com essa condecoração o enfermeiro Júlio César Marcelino Lima, servidor da Rede de Urgência de Aracaju; o fisioterapeuta Jéfferson Lucas Marques de Jesus, gerente do Centro Especializado em Reabilitação do município; o técnico em enfermagem do Hospital Municipal Fernando Franco, Manoel Almeida Leite; a assistente social Jane Curbani Rodrigues, coordenadora do Centro de Educação Permanente da Saúde de Aracaju; a assistente social Ana Régia Oliveira de Andrade, e a farmacêutica Klécia Santos dos Anjos, ambas da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde de Aracaju.

O médico neurologista José Fábio Santos Leopoldino, que atuou no Hospital e Campanha, no início da pandemia, sendo responsável pela capacitação das equipes que atuaram na linha de frente, também foi homenageado e receberá a medalha em data a ser agendada.

Em nome dos homenageados com a medalha do Mérito Serigy, o desembargador Edson Ulisses destacou a importância da condecoração, a qual definiu como “um fato marcante, carregado de simbolismo e história”. “Nesta edição, além das autoridades do Estado, também foram agraciados profissionais da saúde que lutaram contra a covid-19, o que a torna ainda mais especial. Manifesto a nossa gratidão pelas honrarias em comemoração ao aniversário da nossa cidade. Nossa capital é, ainda, recém-nascida, mas um lugar gracioso, bonito, convidativo e acolhedor e que tem um gestor a sua altura. Parabéns, prefeito Edvaldo, por tornar nossa cidade cada vez melhor”, expressou.

Comenda do Mérito Serigy

Criada em 1973, através de decreto, a Comenda da Ordem do Mérito Serigy é concedida a pessoas “físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras”, que tenham prestado relevantes serviços ao município e aos aracajuanos. A condecoração leva o nome de um dos caciques sergipanos, o cacique Serigy, que ganhou destaque ao resistir bravamente à conquista portuguesa. O cacique é considerado o guardião da soberania, da autoestima, da liderança, da luta, da coragem e da servidão.

Mais homenagens

Além da Comenda da Ordem do Mérito Serigy, também foi entregue a Medalha Ignácio Barbosa, uma homenagem especial do município aos artistas culturais, de artes plásticas, do audiovisual, teatro e fotografia, que contribuem para o cenário cultural de Aracaju. Criada em 1972, a condecoração leva o nome do fundador da cidade. Entre os homenageados, estiveram os produtores culturais Jorge Lins de Carvalho; Miriam Lais Maciel Costa Maciel; Solange Gomes e o arquiteto Ézio Déda, superintendente do Instituto Banese, representando o órgão.

Também foram agraciados Jorge Carvalho do Nascimento, Jeová Silva Santana, e José Ronaldson Sousa (Literatura); Dalvan de Jesus Alves do Nascimento – Dalvam Dext (Artes Plásticas e Visuais); Melissa Lee Warwick (Fotografia); Andrea Vilela e André Aragão (Cinema e Audiovisual); Isabel Santos e Rogério Santos Alves (Teatro); Sandy Alê e Júlio César Andrade dos Santos, o Julico da banda de The Baggios (Música). A cantora Paulinha Abelha, que faleceu no último mês, também foi homenageada com a honraria. A medalha foi entregue ao viúvo, Clevinho Santos.

“É uma honra receber esta homenagem e, mais ainda, poder representar os agraciados do Mérito Cultural. Todas as pessoas aqui presentes são brilhantes, com trabalhos expressivos para o desenvolvimento da cidade e, no nosso caso, para o cenário cultural. Servir à população nesta vida é uma grande oportunidade e receber tal reconhecimento é especialmente emocionante. Sou grato e, em nome de todos, agradeço ao poder municipal por ter nos destacado nesta noite”, afirmou Jorge Carvalho, que representou os homenageados.

Foto Ana Lícia Menezes

PMA