Homem é preso após surtar e atear fogo na casa no Santa Maria

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (25) após surtar e atear fogo com em uma casa em que estava com a esposa e filho. Ninguém ficou ferido. O fato foi registrado na Avenida João Batista Costa, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

As informações passadas pelos policiais que atenderam a ocorrência são de que o homem estava visivelmente alterado e falando de forma desordenada. Ele teria surtado quando começou a quebrar tudo dentro de casa e ameaçar a própria esposa, que tem uma medida protetiva contra ele há cerca de três meses.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e combateram as chamas. Já o imóvel ficou destruído pelas chamas.