Jackson Barreto e Lula se cumprimentam na solenidade de 100 anos do PCdoB em Niteroi (RJ)

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) participou no final da tarde deste sábado (26), em Niterói (RJ) do Festival Vermelho, que marca os cem anos do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), realizado no Theatro Popular Oscar Niemeyer, cujo palco é aberto para o mar.

Chackson Barreto, como convidado da legenda, sentou ao lado de dezenas de membros do partido e de outras legendas, como o ex-presidente Lula, e ouviu pronunciamentos sobre a atuação do PCdoB desde a sua fundação, além de participar de show com diversos artistas que filiados à legenda.

Ao chegar no local do Festival, o ex-governador Jackson Barreto recebeu os cumprimentos do ex-presidente Lula da Silva (PT), pré-candidato a presidente da República, através de toque dos punhos. Os dois estavam de camisas azul – praticamente da mesma cor – e trocaram rápidas palavras.

O advogados Said Choucair, um dos aliados mais próximos de Jackson, publicou no Instagran a foto de JB com Lula e embaixo a legenda: “lideranças que jamais estiveram separados e que mais uma vez estarão juntos em nome de Sergipe e do Brasil”.

Desde sexta-feira – O Festival Vermelho movimenta a cidade de Niterói (RJ) com dois dias de atividades culturais e políticas na sexta-feira (25) e no sábado (26), no Caminho Niemeyer. O evento é uma iniciativa inédita no Brasil e integra a programação do centenário PCdoB. O Festival terá mais de 30 horas de programação, o acesso será gratuito e tem início às 15h da sexta-feira. A realização Fundação Maurício Grabois com o apoio do PCdoB.

Com o tema “Floresce a Esperança”, o Festival Vermelho reúne diversas lideranças políticas progressistas e democráticas. O ex-presidente Lula, o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, a presidenta do PCdoB, Luciana Santos, a ex-deputada Manuela D’ávila, a vereador e escritora Cida Pedrosa e o prefeito de Niterói Axel Grael são presenças asseguradas. Entre os temas dos debates estão a conjuntura nacional e a frente ampla em 2022, o desafio das fake news e a comunicação no país atualmente, o cenário internacional, o meio ambiente e políticas culturais.

Já entre influenciadores, jornalistas e intelectuais, o Festival Vermelho terá a presença de figuras como o jornalista Leandro Demori, do The Intercept Brasil; a pró-reitora de Extensão da UFRJ Ivana Bentes; o professor da UFABC, Sérgio Amadeu, Susy Santos, da Escola de Comunicação da UFRJ, e o ativista Talles Lopes, da Mídia Ninja. Haverá lançamentos de livros, exposição multimídia, mostra de cinema, cortejos e intervenções culturais ao longo da programação.