Prefeito de Neópolis declara apoio reeleição de Fábio Henrique

Na última sexta-feira (25/03), o deputado Fábio Henrique visitou a cidade de Neópolis com o objetivo de anunciar recursos enviados para execução de obras na cidade. Na ocasião, o prefeito Célio de Zequinha declarou apoio à reeleição do deputado para Câmara Federal.

Na oportunidade, o gestor municipal destacou o compromisso do deputado para com o povo neopolitano. “Fábio Henrique tem uma história política pautada na luta em benefício do trabalhador. Nesses quatro anos, ele se preocupou muito com a nossa cidade e também realizou ações em todo estado”, enfatizou o prefeito.

Durante o seu mandato, Fábio Henrique destinou para Neópolis recursos para área da saúde (R$2 milhões) e para recapeamento asfáltico (R$1 milhão), além de uma caçamba. Na visita feita ontem, o parlamentar também anunciou o envio de uma retroescavadeira.

Ao lado de representantes municipais, o deputado do PDT expressou a sua gratidão pelo apoio anunciado. “Obrigado a todos vocês pelo reconhecimento e ao representante de Neópolis, Célio de Zequinha, pela confiança e por acreditar que juntos vamos continuar fazendo muito por esse povo querido”, confessou Fábio Henrique ao declarar que entrou na política para fazer a diferença em benefício do povo sergipano.

Fonte e foto assessoria