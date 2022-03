Psol organiza ato popular para filiação de Iran Barbosa

O deputado estadual, Iran Barbosa, vai se filiar ao Psol na próxima segunda-feira, 28, em ato popular no Cotinguiba. O evento contará com a presença do presidente nacional do partido, Juliano Medeiros. O ato de filiação de Iran é festejado por todas as lideranças e militância do partido.

A filiação se dará durante a plenária “Direito ao futuro: diálogos do Psol para reconstruir o Brasil”, marcada para esta segunda-feira, 28, às 19 horas, no centro de Aracaju.

Com foco na construção de uma unidade popular e progressista, o evento contará com a participação de lideranças nacionais e regionais, movimentos sociais, sindicais, quilombolas, pescadores, professores e estudantes.

“O nosso presidente nacional, Juliano Medeiros, faz questão de abonar a ficha de filiação do deputado Iran Barbosa, oportunidade em que fará uma análise da conjuntura política, social e econômica do Brasil além de apontar as perspectivas da esquerda e as prioridades das lutas sociais pelo resgate de direitos. Todo o partido está unido e mobilizado para receber com muito entusiasmo o companheiro Iran Barbosa em nossos quadros. Será um marco para o Psol e um avanço para o fortalecimento da esquerda sergipana”, enfatizou o presidente estadual do Psol, Sérgio Barreto.

Da assessoria