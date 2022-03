Sem novidades, PSDB/Cidadania lança Alessandro Vieira pré-candidato a governador

O nome do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) foi oficializado como pré-candidato ao governo de Sergipe pela Federação PSDB/Cidadania. A decisão foi confirmada durante reunião plenária realizada no noite desta sexta-feira (25), quando as bases políticas do grupo convocaram o nome de Alessandro Vieira como o candidato que representa a mudança que desejam para Sergipe.

“Hoje nós consolidamos meu nome como pré-candidato da Federação PSDB/Cidadania ao governo de Sergipe. Começamos essa caminhada ouvindo as pessoas, conversando com os sergipanos para entender as angústias e apresentar as respostas que Sergipe espera há tanto tempo. Nós temos a convicção de que Sergipe precisa mudar e a certeza de que nosso grupo representa essa mudança”, declarou Alessandro.

Durante a reunião, parlamentares e filiados manifestaram o desejo pela definição do nome do senador Alessandro Vieira como pré-candidato ao governo de Sergipe, apontando sua capacidade técnica e seus valores, como honestidade, transparência e justiça, elementos necessários para reconduzir Sergipe.

“Alessandro representa a mudança que queremos para Sergipe. Como senador, Alessandro tem atuação brilhante e que só orgulha os sergipanos. Alessandro já comprovou ter capacidade técnica e sensibilidade política para realizar a mudança que nós sergipanos desejamos, tirar nosso estado da lama e reconduzir Sergipe para o desenvolvimento”, ressaltou a deputada Kitty Lima.

O deputado Georgeo Passos, presidente estadual do Cidadania, destacou a realidade do momento em que Sergipe vive e a importância da união para efetivar a mudança. “A verdade é que Sergipe clama por mudança. O grupo político que aí está no poder já mostrou seu serviço, e pelo que vimos essa semana, com a destruição da carreira dos professores, e a desvalorização dos profissionais da segurança pública fica ainda mais claro que esse tempo de atraso acabou. Chegou a hora de nos unirmos e, juntos, realizar a mudança que Sergipe tanto espera”, afirmou.

De acordo com Alessandro Vieira, presidente estadual do PSDB, com a definição do seu nome como pré-candidato ao governo de Sergipe, a articulação política vai avançar na construção de coligações. “Temos diálogo com outros partidos, o mais avançado é o diálogo com o Podemos, presidido pela delegada Danielle Garcia, que é uma amiga, parceira de trabalho e que também está se apresentando para essa disputa”.

E reforçou, “Chegou a hora, quem realmente quer mudar Sergipe, quem realmente quer ver o nosso estado com menos pobreza, menos sofrimento, mais igualdade, tem agora uma alternativa para fazer essa mudança acontecer”.