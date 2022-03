Setur apoia Clube da Melhor Idade na comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Clube da Melhor Idade tem como proposta fomentar ações de lazer e turismo em Sergipe e atrair intercâmbios com Clubes da Melhor Idade de outros estados

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com apoio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), integrantes do Clube da Melhor Idade Vivendo Melhor, tiveram uma tarde de lazer alusiva à data celebrada neste mês de março, na última quarta-feira, 23. Representando a Setur, a servidora Maria de Lourdes Alves, que também é coordenadora técnica do clube, organizou toda programação das atividades, iniciadas com uma palestra da psicanalista Carolline Carvalho.

Com o tema ‘Ativando a Gratidão’, a psicanalista explicou que essa palestra foi gerada em função da necessidade de ativar pensamentos positivos e como forma de fortalecer estruturas emocionais abaladas devido ao isolamento pós-pandemia. “Escolhemos esse tema a fim de mostrarmos de uma maneira leve e divertida que, independentemente da idade, podemos e devemos sonhar, pois se estamos vivos nosso propósito aqui na terra ainda não acabou. Assim, reunimos através de palavras de incentivo e dinâmicas, uma maneira de fortalecer o grupo cada um em sua individualidade, e a palavra chave usada para isso foi a gratidão”, salientou Carolline Carvalho.

A servidora da Setur, Maria de Lourdes Alves, disse que o Clube da Melhor Idade tem como proposta fomentar ações de lazer e turismo no âmbito do estado de Sergipe, assim como atrair a realização de intercâmbios com Clubes da Melhor Idade de outros estados. “O Turismo é um segmento da economia que gera emprego, renda e satisfação. Quanto ao público da melhor idade, é necessário que o setor turístico esteja atento para essa parcela significativa da sociedade, ofereça produtos e serviços específicos, tendo em vista que os idosos dispõem de tempo livre, renda própria e quando viajam, na maioria das vezes, são acompanhados por amigos e familiares”, considerou.

Marcada pelo clima de alegria e interação entre as associadas, a tarde de lazer foi bastante animada e também contou com lanche e sorteio de brindes. “O Clube da Melhor Idade reúne pessoas maiores de 50 anos, e tem por finalidade proporcionar aos associados atividades de turismo, lazer e cultura que contribuam para a melhoria da sua qualidade de vida, bem-estar psicológico, realização pessoal e a saúde. O Clube passou 18 meses fechado em decorrência da pandemia, e neste mês de março foi todo dedicado à mulher e já realizamos homenagens, recital, bingo. Hoje foi uma tarde de aprendizagem e de grandes emoções. Todas participaram ativamente da dinâmica e expuseram suas opiniões. Enfim, foi uma tarde festiva, alegre, culminando com um delicioso lanche”, destacou Telma Matos, que é membro da comissão do Clube da Melhor Idade Vivendo Melhor.

Criado desde 1985, o Clube da Melhor Idade Vivendo Melhor atualmente conta com 16 associados. Os encontros no clube acontecem uma vez por semana, às quartas-feiras, a partir das 14h30min, e os serviços oferecidos incluem encontros socioeducativos, incluindo momento de oração, textos lidos sempre para suscitar debates e reflexão sobre autoestima, qualidade de vida, saúde e temas atuais. Também são realizadas dinâmicas e exercícios para ativar a mente. Desde que iniciou a pandemia foi criado um grupo de Whatsapp para comunicação entre os (as) associados (as).