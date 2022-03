Shoppings RioMar e Jardins passam a operar com 100% da capacidade

Na última quinta-feira, 24, o Governo do Estado oficializou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção respiratória em Sergipe através do Decreto 48/2022. Seguindo as novas orientações governamentais, a partir desta sexta-feira, 25, os dois shoppings administrados pelo Grupo JCPM, RioMar Aracaju e Jardins, passaram a não exigir o uso de máscaras protetivas no interior dos centros de compras. A resolução também permite que os empreendimentos operem com 100% da capacidade, incluindo cinemas e parques infantis. O Decreto recomenda que pessoas com sintomas gripais, expostas ao contato com indivíduos sintomáticos, grávidas, idosos, não vacinadas contra Covid-19 ou que não completaram a imunização e imunossuprimidos sigam com o uso da máscara. As orientações governamentais estão sendo reforçadas nas redes sociais dos shoppings.

Da assessoria

Foto: Divulgação

